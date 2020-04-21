Як позбутися целюліту: топ-7 "золотих правил" від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Екперт розповіла, як позбавитися від апельсинової кірки

Целюліт виглядає на шкірі не дуже естетично, і "апельсинова кірка" турбує майже всіх жінок. Позбутися від неї дуже непросто, але можливо, якщо слідувати правилам і переглянути свій спосіб життя. Нутриціолог Олена Кален, яка раніше розповіла про правильне меню на обід і вечерю, назвала в Instagram топ-7 правил, які допоможуть забути про целюліт.

Це страшне для жінок слово — целюліт! Розберемося в методах профілактики цієї проблеми з допомогою харчування.

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Існує два основних правила:

Вживати продукти, які вибирає організм, і тільки при відчутті голоду, еквівалентно денним витрат енергії. Тоді зайва їжа не відкладається і не утворює жирових відкладень і целюліту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для того, щоб мати красиву рівну шкіру, слід харчуватися, дотримуючись балансу білків, жирів і вуглеводів. Наш організм сам знає, яке харчування йому необхідно в даний момент часу. Прислухаючись до свого тіла, ми підбираємо раціон індивідуально для себе.

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Ось кілька порад, дотримуючись яких, ви зменшите прояв або зовсім розпрощалися з "апельсиновою кіркою":

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1.Рідше вживати в їжу дуже жирні продукти, як наприклад копченості, жирне м'ясо. Частіше готувати варені і запечені страви, страви на пару.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Зменшити кількість споживаної солі. Це дозволить уникнути затримки рідини в організмі і міжклітинному просторі, що поліпшить обмін речовин.

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3.Обдумано підходити до вибору солодкого і мучного. Наприклад, замінити молочний шоколад на гіркий, білий хліб — на хліб грубого помелу або бородинський.

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4.Замінити міцну каву і чорний чай зелений чай з натуральними травами. Кави уповільнює метаболізм і сприяє відкладанню жирів, а трав'яний чай допомагає прискорити обмін речовин, покращує стан шкіри і організму в цілому.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Виключити алкоголь або приймати його в мінімальних кількостях. Алкоголь знижує швидкість обміну речовин, затримує воду в організмі, сприяє утворенню шлаків і токсинів, накопичення жиру.

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6.Пити більше води. Вода очищає організм, покращує обмін речовин, виводить токсини і шлаки, що сприяє профілактиці целюліту і покращує стан шкіри.

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7.Включити в раціон більше зелені, овочів, каш, фруктів з низьким вмістом цукру.

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