Пружний прес за місяць: топ-5 правил для досягнення мети

Літо вже прийшло, а ви все ще не задоволені своєю фігурою? Для тих, хто мріє підтягнути живіт і стати володаркою пружного і рельєфного преса, фітнес-блогер Іра Кайданович поділилася на своїй сторінці в Instagram списком правил, які допоможуть цього досягти.

Причому, як запевняє дівчина, всього за місяць, якщо чітко все виконувати.

Топ-5 правил для пружного преса:

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1. Щоб побачити прес, його потрібно качати - так, це так. 4-5 разів на тиждень (іноді можна качати вранці натщесерце). 3 тренування повинні бути повноцінніші, комбінуємо звичайні вправи з утяжувачами.

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2. Біг і будь-яке інше кардіо! Бігай вранці натщесерце 30 хвилин або ж вдень 60 хвилин. Кардіо прибирає підшкірний жир + прес завжди в напрузі.



Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀⠀

3. Харчування! Це дуже важливо, оскільки якщо навіть ти накачаєш прес, то елементарно не побачиш його під шаром жирку.

Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀

4. Будь-яке тренування повинно бути важким. Якщо тобі не важко, а на наступний день або через день немає крепатури - значить це було погане тренування. Потрібно відчувати біль у м'язах, печіння!

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5. А ще у звичайному житті завжди намагайся тримати живіт при собі, не вивалюй його вперед. Контролюй! І з часом ти звикнеш до цього.



Ілюстративне фото (instagram.com/ira.kaidanovich)⠀

"Здається дуже складним? А ти спробуй почати, зроби зусилля над собою. Вже через 10 днів побачиш результат і тобі не захочеться зупинятися!" - запевняє Ірина.

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