Топ-7 звичок, які назавжди зроблять тебе стрункою

Ілюстративне фото (pexels.com)

Харчові звички, які допоможуть не поправлятися

Кожна дівчина мріє схуднути і назавжди залишитися в тілі своєї мрії, чи не так? Цього цілком можливо досягти, якщо впровадити у своє життя деякі звички і чітко дотримуватися їх. Про це розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instgaram.

"Твої звички – це не ти. Але вони роблять тебе такою, яка ти є. Хочеш стати іншою – зміни звички. Звичку відмовляти собі. Ставити себе нижче інших. Кидати почате на півдорозі. Байдуже ставитися до себе (читай - харчуватися нездоровою їжею", - заявила експерт.

Що ти можеш зробити прямо зараз:

1. Додавай білок в кожний прийом їжі

Він допомагає худнути і утримувати вагу. Насичує і допомагає контролювати апетит.



2. Припиняй бездумно жувати

Записуй кожен шматок/ковток, який потрапляє в рот. Через два дні ведення щоденника питання "звідки зайва вага" кудись зникає.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Зроби корисні заміни

Фрукт. йогурт на грецький+ягоди.

Хліб на хлібці.

Рулет з лаваша на рулет з латуку.

Ідея така: продовжуй їсти звичну їжу, але в менш калорійному варіанті.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Їж прості продукти

Про користь цільних продуктів багато написано.



5. Пий прості напої

Солодкі напої легко додають 200-300 ккал в день. Так що припиняй з цією справою. Міняй газовану воду на мінералку, а карамельний Фраппуччино на чорну каву.

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Увага до соусів

Ними можна зіпсувати будь-який салат. Навіть найкорисніший. Для довідки: 1 порція салату з помідорів і огірків – 140 ккал.

+1 ст. л. масла – 250 ккал.

+2 ст. л. – 360 ккал.



І ще. У 1 порції ресторанного Цезаря - до 1000 ккал (привіт соусу).

7. Розберися в основах здорового харчування

Хочеш позбавитися від зайвої ваги і зберегти її? Тоді потрібно чітко розуміти, що ти їси. Що горіхи і сухофрукти – калорійна бомба. А здорове харчування та харчування для зниження ваги – не одне і те ж.

Нагадаємо, дієтолог Наталія Кошкіна назвала топ-5 звичок у харчуванні, які заважають схуднути.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова дала поради, як харчуватися правильно і недорого.

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