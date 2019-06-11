Топ-7 звичок, які назавжди зроблять тебе стрункою

Харчові звички, які допоможуть не поправлятися
Кожна дівчина мріє схуднути і назавжди залишитися в тілі своєї мрії, чи не так? Цього цілком можливо досягти, якщо впровадити у своє життя деякі звички і чітко дотримуватися їх. Про це розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instgaram.
"Твої звички – це не ти. Але вони роблять тебе такою, яка ти є. Хочеш стати іншою – зміни звички. Звичку відмовляти собі. Ставити себе нижче інших. Кидати почате на півдорозі. Байдуже ставитися до себе (читай - харчуватися нездоровою їжею", - заявила експерт.
Що ти можеш зробити прямо зараз:
1. Додавай білок в кожний прийом їжі
Він допомагає худнути і утримувати вагу. Насичує і допомагає контролювати апетит.
2. Припиняй бездумно жувати
Записуй кожен шматок/ковток, який потрапляє в рот. Через два дні ведення щоденника питання "звідки зайва вага" кудись зникає.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Зроби корисні заміни
Фрукт. йогурт на грецький+ягоди.
Хліб на хлібці.
Рулет з лаваша на рулет з латуку.
Ідея така: продовжуй їсти звичну їжу, але в менш калорійному варіанті.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Їж прості продукти
Про користь цільних продуктів багато написано.
5. Пий прості напої
Солодкі напої легко додають 200-300 ккал в день. Так що припиняй з цією справою. Міняй газовану воду на мінералку, а карамельний Фраппуччино на чорну каву.
Ілюстративне фото (pexels.com)
6. Увага до соусів
Ними можна зіпсувати будь-який салат. Навіть найкорисніший. Для довідки: 1 порція салату з помідорів і огірків – 140 ккал.
+1 ст. л. масла – 250 ккал.
+2 ст. л. – 360 ккал.
І ще. У 1 порції ресторанного Цезаря - до 1000 ккал (привіт соусу).
7. Розберися в основах здорового харчування
Хочеш позбавитися від зайвої ваги і зберегти її? Тоді потрібно чітко розуміти, що ти їси. Що горіхи і сухофрукти – калорійна бомба. А здорове харчування та харчування для зниження ваги – не одне і те ж.
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