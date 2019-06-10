Аніта Луценко показала ефективну вправу для плаского животика (відео)

Вправа від Луценко, як завжди, - два в одному
Аніта Луценко досить тривалий час не показувала своїй багатотисячній армії шанувальників нові вправи для красивого і здорового тіла. Можливо, вся справа в нових проектах фітнес-тренера і ведучої. Зазначимо, що Луценко знімається в новому сезоні популярного шоу "Зважені та щасливі", де вона виступає ведучою. Як би там не було, Луценко нарешті змогла приділити увагу і своєму блогу.
Так, на instagram-сторінці українська фітнес-тренер показала нове відео. За словами Луценко, ця вправа допоможе не тільки підтягти животик, але також спрямовано на кардіо-навантаження.
"Кардіо-прес – 4 підходи по 20 стрибків! Дихання рівне, приземлення беззвучне", - підписала відео Аніта.
Відео: instagram.com/anitasporty
Шанувальники Луценко вже встигли прокоментувати її нове відео. Деякі запитують, що можна використовувати в домашніх умовах.
Відзначимо, до цього Луценка показувала вправу для сідниць.
"4 підходи по 15 разів з обтяженням! Ну ви пам'ятаєте: гантель, кіт... і тут вже може вступати на роль грузика - дитина", - коментує фітнес-тренер.
Відео: instagram.com/anitasporty
Як повідомлялося, раніше Аніта Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.
Також ми писали про те, що Аніта Луценко продемонструвала вправу від сутулості для гнучкості тіла.