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Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіру

Lite » Краса 14.06.2019 - 22:29
Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіру
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Катя Медушкина розписала комплекс дій для пружного преса

Мрії про красивий пружний животик іноді залишаються мріями, навіть якщо вдалося скинути вагу. На місці кілограмів, що пішли, з'являється в'яла шкіра, а літо вже прийшло і хочеться виглядати красиво в купальнику. Чому так відбувається і як з цим боротися, розповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.

Причини в'ялого живота:

1. Народження дітей. Шкіра сильно розтягується в процесі вагітності.

2. Різка втрата ваги. Шкіра не встигає адаптуватися до швидкого скорочення обсягів і обвисає.

3. Природні вікові зміни. Брак колагену і еластину.

4. Неправильне харчування. Нестача основних нутрієнтів на підтримку м'язів і шкіри. М'язи "розм'якають" і стають в'ялими, а шкіра починає провисати.

5. Відсутність фізичних навантажень. М'язи в тонусі.

6. Неправильні фізичні навантаження. Невгамовний тренінг по 6-7 разів на тиждень через високу витрату енергії веде до втрати м'язового об'єму і, відповідно, одвисанню шкіри. Чисте кардіо зовсім без силових навантажень дасть той же ефект, тому що тільки силові тренування повідомляють мозку, що позбавлятися від м'язів не можна, т. як вони задіяні в роботі.

Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіру
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Організм – складна система, де все взаємопов'язано. Тому до будь-якої локальної проблеми треба підходити КОМПЛЕКСНО, з усіх боків.

Як позбутися від в'ялого живота:

  • Пити не менше 2 л води щодня, щоб шкіра зволожувалася зсередини.
  • Фізичні навантаження – як комплексні, так і вправи на опрацювання проблемної зони: "планка", скручування, "ножиці", бічні нахили.

Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіру

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Масаж живота – покращує кровообіг, підвищує тонус шкіри.
  • Косметичні процедури – обгортання, скраби, зволожуючі креми і маски.
  • Правильне харчування – позбавляємося від простих вуглеводів і насичених жирів. Робимо ставку на нежирну рибу, складні вуглеводи, овочі.

Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіру

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Баня/сауна – виводить шлаки, а чергуючись з контрастним душем, стимулює кровообіг і підтягує шкіру.

Пора на пляж: як позбутися від в'ялого живота і підтягти шкіруІлюстративне фото (pexels.com)

  • І бережіть нерви – стреси блокують вироблення колагену і еластину.

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