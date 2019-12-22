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Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради

Lite » Стиль життя 22.12.2019 - 08:38
Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради
Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Експерт розповіла, чим замінити постійне жування смачненького

У багатьох під час новорічних канікул з'являється більше вільного часу, який часто хочеться провести з близькими людьми: сходити в гості, зібратися родиною, запросити когось до себе, душевно поговорити і в більшості випадків тут не обходиться без накритого столу і страв. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка нещодавно перерахувала сім причин вживати воду при схудненні, на своїй сторінці в Instagram поділилася порадами, як уникнути переїдання в цей період.

Експерт розповіла, чим можна замінити бажання постійно жувати щось смачненьке і не набрати зайві кілограми в результаті.

Якщо ініціатором зустрічі виступаєте ви, то запропонуйте близьким провести час поза домом і поза столом, сходіть разом куди-небудь: на каток, покататися на лижах, сходити на ялинку, пограти в сніжки. Ви помітите, що це приносить ще більше задоволення, ніж смачні посиденьки за столом. Адже під час активних ігор і заходів виникають різні ситуації, де комусь потрібно допомогти встати або не дати впасти або навчити чогось, наприклад тримати рівновагу на ковзанах.

Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

І саме в таких ситуаціях наші відносини один з одним стають ще більш теплими, ще більш близькими і довірчими, що радує і зміцнює сім'ю.


Крім того, якщо вибирати для себе активний відпочинок у новорічні канікули, то цей період стане як раз найбільш сприятливим для зниження ваги, так як рухливі ігри на свіжому повітрі не тільки приносять масу задоволення, але і збагачують організм киснем, що поліпшує обмін речовин і сприяє зниженню ваги.

Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо погода "нельотна" і всім комфортніше залишитися вдома, то можна зібратися і за веселими іграми і історіями без спеціальних застіль. Можна приготувати напої і закуски на випадок, якщо хтось з гостей зголодніє.

Як уникнути переїдання на свята: ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Надія Пахирко розвіяла міфи про харчування за новорічним столом.

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