Зверни увагу: здорові продукти, які дуже калорійні

Ілюстративне фото (pexels.com)

Саме вони можуть бути причиною того, що вага не йде

Ти намагаєшся дотримуватися здорового способу життя і купуєш тільки корисні продукти, але вага чомусь не йде? У чому причина? Можливо, ти обираєш "не ті" корисні продукти або неправильно оцінюєш їх. Дієтолог Анна Пониматкина, яка раніше перерахувала 5 простих засобів для свіжої і сяючої шкіри, назвала здорові продукти, які додадуть тобі калорії. Список вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Саме вони можуть бути причиною того, що вага зрадницьки стоїть на місці і ніяк не хоче знижуватися.

⠀

1. Горіхи і насіння

У маленькій жменьці мигдалю або фундука міститься майже 200 калорій і 14 гр. жиру. Мало хто обмежується кількома горішками. Горіхи містять багато рослинного жиру, і якщо не дотримуватися норми – 40 гр. в день, то зайвих кілограмів не уникнути. Безпечними дозами для фігури є: 20 штук мигдалю, 6-7 волоських горіхів, 1-2 бразильських горіха в день, але за умови, що ви відмовитеся від рослинного масла.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Сухофрукти

Сухофрукти підступніше фруктів. А цукру в них не менше, ніж в цукерках (в половині склянки кураги (50г) – 25 гр. цукру і 150 кілокалорій). Тим, хто стежить за фігурою, потрібно пам'ятати: кількість кураги, інжиру, фініків і інших сухофруктів не повинно перевищувати 30-40 грамів в день.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Мюслі або гранола

Мюслі працюють як бомба сповільненої дії. Тарілка (100 г) мюслі – це 300-350 кілокалорій, а якщо в мюслі додано шоколад, мед, горіхи або масла, то калорійність страви злітає далеко за чотириста. Щоб легко влазити в улюблені джинси, вибирайте мюслі без добавок і обмежте порцію до 20-40 грамів.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Знежирений йогурт

Знежирені молочні і кисломолочні продукти не дуже приємні на смак, тому виробники додають багато інших "бонусів" у знежирений продукт. Найчастіше це, звичайно ж, величезна кількість цукру і смакових добавок.

Тому, якщо вам дуже хочеться з'їсти йогурт, купіть нормальний або приготуйте його вдома самі. Але не купуйтеся на ось ці заповітні "сир фітнес зі злаками".



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла правду про популярні і розрекламовані суперфуди.