Як вживати алкоголь на свята: правила безпеки від експерта

Ілюстративне фото (pexels.com)

Щоб не нашкодити фігурі і здоров'ю, дотримуйтесь цих рекомендацій

Якщо ви худнете і переживаєте, як же бути зі святами, коли не уникнути не тільки переїдання, але і вживання дуже калорійних алкогольних напоїв, зверніть увагу на рекомендації експерта. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала основні міфи про харчування за новорічним столом, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними порадами і правилами безпеки при вживанні спиртного в святкові дні.

Як алкоголь впливає на вагу:

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1 грам етилового спирту дає вам 7 кал. Напої 40% міцності мають 40 гр етилового спирту на 100 гр.

Якщо ви вирішили випити всього лише 100 гр. чарочку коньяку або горілки, то ви отримуєте 40*7 =280 калорій.

Це еквівалент 250 грам курячого м'яса або нежирної яловичини. Це понад 300 грам вареної гречки.

Причому всі ці калорії порожні. Для організму вони не несуть ніякої користі.

Алкоголь гальмує роботу нервової системи і розпалює апетит, відчуття контролю притупляється, і ми змітаємо все, що попадається під руку.

На ранок отримуємо пристойну надбавку у вазі, дуже погане самопочуття, т. я. організм зазнає сильного отруєння і витрачає воду для виведення отрути через нирки та печінку.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо немає можливості відмовитися від алкоголю назавжди усвідомлено, то рекомендується вибирати найбільш безпечні напої, як для здоров'я, так і для фігури.

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Рекомендації нутріціолога:

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По калорійності і міцності рекомендую вибирати сухі вина. Червоне сухе вино приблизно 80 калорій на 100 грам. Але сильно захоплюватися все одно не варто.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Щоб обмеження і заборони не приводили до зривів, потрібно міняти звички поступово. І якщо у вас є звичка регулярно випивати в хорошій компанії, то дозволяйте собі 100-150 гр вина в тиждень.

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На наступний день пийте більше води, щоб вивести токсини, які утворилися після розпаду алкоголю. Адже саме вода миє нас зсередини. Пийте більше і наслідки отруєння пройдуть швидше.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.