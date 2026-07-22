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Собираетесь за границу? В ПФУ объяснили, что будет с субсидией

06:06 22.07.2026 Ср
3 мин
Узнайте, что важно сделать, чтобы не потерять выплату
aimg Юлия Капитонова
Собираетесь за границу? В ПФУ объяснили, что будет с субсидией Фото: Выезд за границу не означает автоматическую потерю субсидии, но есть нюансы (Getty Images)
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Длительное пребывание за пределами Украины может повлиять на расчет жилищной субсидии и обязывает получателя сообщить об этом Пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Выезд за границу не означает автоматической потери субсидии. Если один из членов домохозяйства уехал за границу, это само по себе не является основанием для отмены выплаты. Однако длительное пребывание за пределами Украины может повлиять на состав домохозяйства, который учитывают при расчете субсидии.
  • Важны 60 дней. Если человек находится за границей более 2 месяцев, его могут не учитывать при расчете субсидии. В таком случае доход этого лица не принимают во внимание, а субсидию рассчитывают на других членов домохозяйства.
  • О выезде нужно уведомить ПФУ. Получатель субсидии должен уведомить Пенсионный фонд о длительном пребывании члена домохозяйства или его семьи за границей. Если это не сделать, может возникнуть переплата, которую придется вернуть, а выплату субсидии могут прекратить.

Выезд одного из членов домохозяйства за границу не означает, что семья автоматически потеряет жилищную субсидию.

В то же время, длительное пребывание человека за пределами Украины может повлиять на размер помощи, а о таких обстоятельствах нужно сообщить Пенсионному фонду Украины.

Если человек находится за границей более 60 дней, его не учитывают при расчете субсидии. Соответственно доход этого лица не принимают во внимание, а социальные нормы жилья и нормативы потребления коммунальных услуг рассчитывают без него. При этом другие члены домохозяйства продолжат получать помощь.

Получатель субсидии должен уведомить ПФУ, если член домохозяйства или его семьи находится за границей более 60 дней в периоде, на который назначена выплата. Если этого не сделать, а при расчете пособия учесть такое лицо, может возникнуть переплата. В таком случае выплату могут прекратить, а полученные средства придется вернуть.

В то же время, именно пребывание за границей более 60 дней во время военного положения не является автоматическим основанием для отказа в субсидии всей семье. Если часть домохозяйства остается в Украине и фактически проживает по соответствующему адресу, помощь могут назначить именно на этих людей.

Если же за границей находятся все члены домохозяйства, субсидию не назначают, поскольку по адресу никто фактически не проживает и не потребляет коммунальные услуги.

Кстати, раньше мы объясняли, как переезд в пределах Украины влияет на субсидию.

Также стало известно, в каких случаях украинцев могут обязать вернуть субсидию.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, нужно ли переоформлять субсидию после изменения тарифов на воду.

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