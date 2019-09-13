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Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Lite » Краса 13.09.2019 - 08:32
Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт по схудненню показала ефективні вправи

Щоб зміцнити м'язи, поліпшити гнучкість тіла і забути про болі в спині, необхідно виконувати вправи на розтяжку. Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина, яка нещодавно розповіла, як схуднути без інтенсивних тренувань, поділилася на своїй сторінці в Instagram найкращими вправами для стретчинга.

Даний комплекс підійде як для самостійної тренування, так і в якості розтяжки після силових або інтенсивних навантажень для відновлення м'язів і зв'язок.

Важливі правила:

  • Всі рухи виконуються плавно.
  • Дихання повинне бути рівним і глибоким.
  • Затримувати кожне положення бажано хоча б на 30 секунд, а краще по хвилині.

Відео: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Для тренування нам знадобиться килимок, вода і усмішка.

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вправа 1

Сідаємо на килимок. Одну ногу згинаємо в коліні і кладемо перед собою, другою ногою впираємося в підлогу, коліна при цьому «дивиться в стелю». З цього положення руку, однойменну з стоячою ногою, відводимо назад за себе. Розгортаємо тільки плечі, ліктем впираємося в стегно і затримуємося в цьому положенні, потім міняємо ногу.

Вправа 2

Одну ногу згинаємо в коліні і кладемо перед собою, а другу максимально відводимо назад, продавлюючи таз вниз. Затримуємося в цьому положенні, потім міняємо ногу.

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вправа 3

Лягаємо на килимок, одну ногу згинаємо в коліні, іншу кладемо на неї, таким чином, щоб кісточка виявилася трохи нижче стегна.

Пропускаємо одну руку крізь утворилися «кільце» і тримаємося разом з іншою рукою за коліно. Відчуваємо напругу в сідницях. Залишаємося цього положення до 60 секунд, потім міняємо ногу.

Вправа 4

Однією ногою впираємося на коліно, іншу витягуємо в бік, однойменною рукою спираємося на витягнуту ногу, другу руку піднімаємо над головою. Нахиляємо корпус убік і тягнемося до витягнутої нозі протягом 30-60 секунд. Потім міняємо ногу.

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа 5

Впираємося коліном в підлогу, другу, злегка зігнуту в коліні, відводимо назад. Таз продавлюємо вниз, руки піднімаємо над головою і тягнемося пальцями рук вгору. Затримуємося в цьому положенні.

Топ-5 вправ для ідеальної розтяжки на всі групи м'язів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален назвала найбільш ефективні вправи для зниження ваги.

Раніше дієтолог Світлана Фус розповіла, як потрібно правильно поєднувати тренування і харчування, щоб схуднути і не нашкодити здоров'ю.

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