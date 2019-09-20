Як вирахувати своє оптимальну фізичну навантаження: поради експерта

Експерт розповіла, який активності варто віддати перевагу
Фізичне навантаження – це обов'язково умова при схудненні, а також для підтримки здорового способу життя, гарного настрою та самопочуття. Але для кожного її інтенсивність може бути різною, але є загальні рекомендації, які допоможуть визначитися з вибором спорту і фізичної активності. Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка раніше назвала продукти для молодості і краси.
Вона дала визначення адекватному фізичному навантаженню і перерахувала його складові.
Адекватнефізичне навантаження - це:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Ілюстративне фото: (unsplash.com)
Також експерт пояснила, як повноцінний обід сприяє схудненню і чому не варто пропускати цей прийом їжі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Обідній час - період максимальної активності нашої ферментної системи. Це час, коли ми можемо дозволити собі різноманітність. І більш об'ємну порцію.
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Після правильного і ситного обіду дуже легко контролювати свій апетит у другій половині дня. І особливо за вечерею!
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І запам'ятайте важливе твердження: пропуск обіду - переїдання за вечерею.
Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про оптимальноу швидкість схуднення і навчила її правильно розраховувати.