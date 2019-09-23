Як прибрати жир на животі: фітнес-тренер дала ефективні рекомендації

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт зазначила, що одними лише вправами результату не досягти

Одна з найпопулярніших проблем у жінок - зайвий жир в районі живота і боків. Як же позбутися від нього? Фітнес-тренер Ксенія Хазова поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективними рекомендаціями, які допоможуть вам добитися фігури мрії.

Для початку експерт вирішила розібратися, чому ж талія здається широкою.

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Причин багато. Одна з них - особливість будови вашого скелета. Якщо ваш тип фігури - пісочний годинник, вам пощастило. Навіть якщо наберете зайвих кг, талія нікуди не дінеться. Якщо ви прямокутник або трикутник - роздобути талію складніше.

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Друга причина - відсоток жиру. Рятувальний круг зазвичай з'являється через надлишок калорій. У жінок саме там жир відкладається в першу чергу. Недолік білка, відсутність активності, стреси, поганий сон, куріння і алкоголь - все робить свою справу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Що робити?

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Тут все залежить від причини. Якщо будова скелета дозволяє мати осину талію, дієта допоможе. Якщо ж у вас прямокутна фігура, жир піде, але талія все одно не буде "осиною".

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Чи потрібно робити якісь спеціальні вправи?

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В одному дослідженні шість тижнів вправ на прес не дали ніякого результату: не знизили вагу, не прибрали жир з живота. В іншому експерименті 12 тижнів дієти в поєднанні з тренуваннями на прес дали точно такий же результат, як і дієта взагалі без вправі.

Висновок: вправи на прес не допомагають прибрати живіт. Так що підійдуть будь-які тренування, головне щоб вони були. В ідеалі - поєднання силових і кардіо. А ось робити планки, складки і скручування по 100 разів немає сенсу.

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Що не варто робити:

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Виключіть вправи, які навантажують "косі" м'язи преса. Це будь-які рухи з поворотами корпуса: косі скручування, нахили в сторони з гантелями, бічні планки і тд.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Що стосується обруча, недавнє дослідження показало, що шість тижнів кручення обтяжливого обруча (1,5 кг) знизило кількість жиру на животі на 2%, а талія стала тоншою на 3,1 див. При цьому самі вчені не розуміють, чому так сталося. Можливо, це пов'язано з механічною стимуляцією жирових клітин. Але один обруч погоди не зробить, все одно потрібен дефіцит калорій і фізична активність.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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