Топ-5 порад від спортивної Аніти Луценко, як полюбити своє тіло

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер розповіла, як прийняти себе

Фітнес-тренер і сама спортивна ведуча Україні Аніта Луценко є для своїх шанувальників джерелом мотивації і натхнення. Вона допомагає їм ставати краще і робити правильний вибір на шляху до стрункості і здоров'я. Аніта намагається частіше публікувати в Instagram відео тренувань і вправ, а також дає рекомендації по правильному харчуванню і зантиям спортом. Так, вона вирішила назвати топ-5 правил, які допоможуть прийняти і полюбити своє тіло.

Спортсменка супроводила поради фото, на якому чітко видно її ідеальні форми – сталевий прессс, тонку талію і пружні сідниці. Вона позує в спортивному топі з сітчастою вставкою та лосинах.

Топ-5 порад, як прийняти і полюбити своє тіло

Щоранку почати робити зарядку! Будь-яку: Сурию, суглобову гімнастику, "6,12,18 перлин", "око відродження", будь-який комплекс вправ, пробіжку - все одно ! Це задасть вектор на весь день! Вранці, вклавши сили в тіло, ти будеш шанобливо до нього ставитися весь день.

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Попа як у Кім: Аніта Луценко замотивировала апетитними формами

Почати відчувати, коли у тебе є голод і коли його немає?! Поради дієтологів про час, що і як є - це прекрасно, але взагалі тіло, якщо ви на нього зверніть увагу, саме вам дасть відповіді на всі питання, що їсти або ні. І у скільки і які відчуття після будь-якої їжі саме у вас. А апетит - це найкраща приправа до будь-якої страви.

Займайтеся спортом в задоволення! Не ломіться за всіма. Комусь пілатес, комусь тренажерний або танці і т. д... Не насилуйте себе!

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Не гніть весь час в одну сторону! Перенапруження м'язів також погано, як і повна бездіяльність.... Розтягуйтеся, дивіться на свою поставу - відчуття! Якщо ви скуті в рухах - пора на розтяжку! Ну, або на пілон.

Хваліть себе, вірте в себе - реально взагалі все! Гонка за красивим тілом - вимотує! Прагнення до свого, класного, задоволеного, пружного тіла, яке дає волю в життя - це кайф!

Нагадаємо, що Аніта Луценко детально пояснила, як правильно розрахувати норму кілокалорій на день. Вона опублікувала докладні формули для індивідуального розрахунку показників.

Раніше Аніта Луценко продемонструвала вправу від сутулості для гнучкості тіла.