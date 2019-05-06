Аніта Луценко показала ефективну вправу для гнучкості і від сутулості (фото)

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко показує вправу для рівної постави

Аніта Луценко після старту травневих свят і "затяжних" вихідних вирішила підштовхнути своїх фанатів до здорового способу життя і допомогти схуднути. Що особливо актуально після ситних святкових обідів. Почати відома українська фітнес-тренер рекомендує з малого – пластика.

Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала коротке відео, на якому показує правильність виконання нової вправи. Розминка спрямована на розробку м'язів задньої поверхні спини. Також ця вправа відмінно підходить для вирівнювання постави.

"Ловіть вправу для всієї задньої поверхні тіла і розгортання плечей в протилежну сторону від сутулості", - підписала новий пост Луценко.

Анита Луценко показала упражнение для задней поверхности тела.



Ноги и руки поднять над полом. Взгляд в пол. Не опуская ноги на пол и напрягая ягодицы Тянуть локти к талии. Захватить руки в замок и посчитать до 5 ещё сильнее зажимая ягодицы.



VD: instagram/anitasporty pic.twitter.com/sNTvGkO7rw — MyGlamWish (@glam_wish) May 6, 2019

Відео: instagram.com/anitasporty

Також Аніта детально розписала, як слід виконувати цю вправу.

Ноги і руки підняти над підлогою. Коліна рівні. Дихання спокійне. Погляд у підлогу. Не опускаючи ноги на підлогу і напружуючи сідниці. Тягнути лікті до талії. 15 разів. Захопити руки в замок і порахувати до 5 ще сильніше стискаючи сідниці Зробіть три підходи.

Також Луценко наголошує: "Завжди перед будь-якими вправами - розминка. Цю вправу можна вставити за свій комплекс".

Шанувальники Аніти Луценко поспішили прокоментувати її пост:

Класне вправа, роблю і задоволена, тільки ще на ноги обважнювачі одягаю по 0.5 кг - взагалі супер.

Дуже ефективна вправа, але у мене залишаються синці на кісточках завжди після нього)

Дякую за корисні вправи!

Це вправа протипоказано людям з хворою спиною, це ви не пишете.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко замотивировала апетитними формами. Шанувальники тренера навіть написали їй, мовляв, попа як у Кім.

Також до цього Луценко показала ефективну вправу для преса і сідниць.