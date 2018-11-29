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Топ-5 продуктів, які нас старять

Lite » Краса і здоров'я 29.11.2018 - 10:43
Топ-5 продуктів, які нас старять
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Наші звички в їжі можуть впливати на те, як швидко в нас з'являться перші ознаки старіння

Деякі продукти харчування не тільки додають нам зайвих кілограмів, але і забирають у нас дорогоцінні роки життя. Адже харчування в першу чергу визначає внутрішнє середовище нашого організму, яке в свою чергу, відповідає за якість і життєстійкість всіх наших органів, клітин і систем. Фахівці розповіли, які продукти прискорюють старіння і погано позначаються на зовнішності, пише "Медикфорум".

Спробуйте скоротити їх до мінімуму - і зможете переконатися в результаті.

Цукор

Потрапляючи в організм, цукор зв'язується з білками - цей процес називається глікацією. В результаті білки втрачають функціональність, що негативно впливає на клітині структури. Наприклад, з-за глікації перестають нормально функціонувати колаген і еластин – білки, які відповідають за пружність шкіри. Як наслідок, з'являються і поглиблюються зморшки.

Топ-5 продуктів, які нас старять
Фото: pixabay.com

Трансжири

Ці речовини "засмічують" артерії і кровоносні судини, що порушує транспортування по них поживних речовин і кисню. Шкіра при цьому починає виглядати тьмяною, пухкої, в'ялою. Найбагатші джерела трансжирів - маргарин, чіпси, різний фастфуд, промислова випічка.

Топ-5 продуктів, які нас старять
Фото: pixabay.com

Сіль

З-за здатності солі затримувати зайву рідину в клітинах, виникає набряклість і порушується метаболізм, що сприяє появі вугрів. В'ялість і сірий колір шкіри – це теж заслуга солі, у великій кількості присутній в раціоні.

Топ-5 продуктів, які нас старять
Фото: pixabay.com

Рафінована олія

Даний продукт виходить в результаті хімічного процесу перегонки, який не тільки очищає масло від шкідливих домішок, але і не залишає в ньому нічого корисного, тільки рослинний жир і штучні добавки. Вживання рафінованих олій підвищує рівень холестерину і вироблення себума (шкірного сала), провокує висипання і запалення на шкірі, її нездоровий колір.

Топ-5 продуктів, які нас старятьФото: unsplash.com

Алкоголь

Він зневоднює і знижує кількість антиоксидантів, що наносить удар по печінці. Як наслідок, стан шкіри псується окислювальних процесів, вона стає в'ялою і землистою, схильної до утворення зморшок.

Топ-5 продуктів, які нас старять

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися. У стресових ситуаціях краще всього на сприятливий настрій діють солодощі, але їх ефект недовгий. Краще стає лише на короткий час, потім все повертається в початковий стан.

Зазначимо, що експерт озвучив 5 принципів здорового харчування взимку. В холодну пору їжа повинна бути зігріваючою, багатою поживними речовинами і маслянистою, щоб давати енергію і зміцнювати імунітет.

Ми також писали про 5 простих продуктів, які завжди повинні бути на кухні. Для того, щоб шкіра знову виглядала молодою і красивою, а особа придбала здоровий колір, зовсім не обов'язково вдаватися до послуг пластичного хірурга. Досить правильно скласти раціон і додати потрібні продукти, які зможуть не тільки нагодувати, але й забезпечити організм корисними речовинами, необхідними для жіночого здоров'я і краси.

Відео: (video.rbc.ua)

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