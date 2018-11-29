Топ-5 продуктов, которые нас старят

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Наши привычки в еде могут влиять на то, как быстро у нас появятся первые признаки старения

Некоторые продукты питания не только прибавляют нам лишние килограммы, но и отнимают у нас драгоценные годы жизни. Ведь питание в первую очередь определяет внутреннюю среду нашего организма, которая в свою очередь, отвечает за качество и жизнестойкость всех наших органов, клеток и систем. Специалисты рассказали, какие продукты ускоряют старение и плохо сказываются на внешности, пишет "Медикфорум".

Попробуйте сократить их до минимума - и сможете убедиться в результате.



Сахар

Попадая в организм, сахар связывается с белками - этот процесс называется гликацией. В результате белки теряют функциональность, что негативно влияет на клеточные структуры. Например, из-за гликации перестают нормально функционировать коллаген и эластин – белки, которые отвечают за упругость кожи. Как следствие, появляются и углубляются морщины.



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Трансжиры

Эти вещества "засоряют" артерии и кровеносные сосуды, что нарушает транспортировку по ним питательных веществ и кислорода. Кожа при этом начинает выглядеть тусклой, рыхлой, дряблой. Самые богатые источники трансжиров - маргарин, чипсы, различный фастфуд, промышленная выпечка.



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Соль

Из-за способности соли задерживать лишнюю жидкость в клетках, возникает отечность и нарушается метаболизм, что способствует появлению угрей. Дряблость и серый цвет кожи – это тоже заслуга соли, в большом количестве присутствующей в рационе.



Фото: pixabay.com

Рафинированное масло

Данный продукт получается в результате химического процесса перегонки, который не только очищает масло от вредных примесей, но и не оставляет в нем ничего полезного, только растительный жир и искусственные добавки. Употребление рафинированных масел повышают уровень холестерина и выработку себума (кожного сала), провоцирует высыпания и воспаления на коже, ее нездоровый цвет.

Фото: unsplash.com

Алкоголь

Он обезвоживает и снижает количество антиоксидантов, наносит удар по печени. Как следствие, состояние кожи портится из-окислительных процессов, она становится дряблой и землистой, склонной к образованию морщин.

Фото: pixabay.com

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Видео: (video.rbc.ua)