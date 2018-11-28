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5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Lite » Красота и Здоровье 28.11.2018 - 08:30
5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне
Фото: (pixabay.com)

Эти продукты способны не только насытить, но и обеспечить организм полезными веществами

Для того, чтобы кожа вновь выглядела молодой и красивой, а лицо приобрело здоровый цвет, вовсе не обязательно прибегать к услугам пластического хирурга. Достаточно правильно составить рацион и добавить нужные продукты, которые смогут не только насытить, но и обеспечить организм полезными веществами, необходимыми для женского здоровья и красоты. Об этом информирует российское СМИ.

Яйца

Яйца богаты белками, содержат витамины А, Е, D, B12, B3. В желтках содержится летицин, нормализующий работу печени и сосудов, и лютен, необходимый для поддержания зрения. В яйцах также содержится ниацин, который поддерживает работоспособность мозга, и холин — вещество, которое предотвращает развитие раковых опухолей.

5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Геркулес

Геркулес — лидер среди каш по содержанию полезных веществ и витаминов. В нем есть фосфор, йод, кремний, калий, кальций, цинк, витамины групп B, C, A, E. Геркулес способствует очищению сосудов и лечению заболеваний желудка и кишечника, при этом содержит минимальное количество калорий.

5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Шпинат

Такой богатый состав витаминов и минералов, как в шпинате, встречается довольно редко. В нем есть клетчатка, витамины А, Е, С, Н, К, много витаминов группы В, бета-каротин, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк. В листьях шпината очень много белка: больше только в бобовых — молодой фасоли и зелёном горошке.

5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Молоко

Молоко — незаменимый источник кальция, который необходим для поддержания здоровья зубов, волос и ногтей. Ценно молоко и как поставщик витаминов, например, витамин В12 отвечает за энергетический обмен в организме, превращает жиры и углеводы в полезную энергию. 

5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухне

Яблоки

Переоценить полезные свойства яблок практически невозможно: это настоящая сокровищница витаминов и микроэлементов, баланс которых способствует омоложению и укреплению иммунитета. Яблоки содержат клетчатку, каротин, фолиевую кислоту, витамины А, В1, В2, В3. В них находится больше витамина С, чем в апельсинах. Яблоки улучшают работу сердца и легких, замедляют рост раковых клеток.

5 простых продуктов, которые всегда должны быть на кухнеФото: (pixabay.com)

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