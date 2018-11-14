Топ-5 продуктів, які заважають домогтися плоского живота

У список заборонених продуктів входять яблука і груші
Є такі продукти, про шкоду яких навіть не можна здогадатися. Експерти розвінчали міфи про деякі з них і розповіли, які п'ять продуктів заважають домогтися плоского живота. Про це інформує Cosmo.
Крім яблук і груш, експерти виділяють сливи, персики та інші фрукти, які містять занадто багато фруктози. Плодовий цукор викликає процеси бродіння, причому іноді непомітні за відчуттями. А через бродіння живіт здувається.
Брокколі, брюссельська капуста, цвітна капуста - всі ці продукти містять рафінозу, різновид цукру, яка вкрай важко розщеплюється організмом. Фахівці радять замінити капусту шпинатом.
І мова не тільки про картоплю-фрі. Адже навіть відварна картопля має здатність вбирати багато рідини, через що організм починає відчувати необґрунтовану спрагу, і виникає набряклість.
Хліб шкідливий незалежно від того, чи білий він, чи зерновий. Так як будь борошняний виріб викликає додаткове вироблення інсуліну, а інсулін розщеплює цукор, який потім відкладається жиром на животі.
Молоко містить лактозу, через яку збільшується газоутворення і погіршується травлення. Особливо шкідлива пінка в капучино або латте. Так що від цього продукту точно варто відмовитися.
Фото: (pixabay.com)
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Відео: РБК-Україна