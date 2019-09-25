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10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Lite » Краса 25.09.2019 - 08:35
10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші
Ілюстративне фото (pexels.com)

Анна Сєдокова поділилася своїм списком

Співачка Анна Сєдокова завела собі окремий блог, де ділиться зі своїми читачами порадами щодо саморозвитку і секретами краси. Наприклад, нещодавно зірка дала рекомендації, як виглядати дорого і стильно за розумні гроші. Тепер же вона вирішила розповісти, на які косметичні засоби не варто витрачати гроші, оскільки від них немає практично ніякої користі.

На думку артистки, у цей список можна включити 10 пунктів:

Засіб від посічених кінчиків.

Єдиний метод боротьби з ними — стрижка. Ніякі сироватки і масла не впораються з цією проблемою, а лише "склеять" їх до наступного миття волосся.

10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Ілюстративне фото (pexels.com)

Антицелюлітний крем.

Він може пом'якшити шкіру, але не позбавить від апельсинової скоринки. На допомогу тільки спорт, масаж і обгортання.

Окремі креми для ніг, рук і тіла.

Підійде і один якісний зволожуючий засіб, який можна використовувати для різних ділянок тіла.

10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Ілюстративне фото (pexels.com)

Бальзам для губ.

Їм навіть присвятили окрему главу в книзі "Б'юті міфи". Скоринка, яку ми пом'якшуємо бальзамом, насправді повинна сходити сама, адже це відмерла шкіра, і нашим губам вона не потрібна. До того ж, бальзам викликає звикання. Видаляйте такі сухі ділянки скрабом, або зубною щіткою, а на ніч зволожте губи медом, або оливковою, кокосовою олією.

10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампунь проти лупи.

Їх дія полягає в тому, що вони гальмують роботу сальних залоз, підсушуючи шкіру. З такою проблемою потрібно використовувати лікувальні засоби і звернутися до дерматолога.

Креми з гіалуроновою кислотою.

Молекули кислоти притягують воду, що викликає розгладження зморшок. Тільки ця сама кислота має таку структуру, що крізь шкіру її молекулам не пробитися. Тому ефективні з нею лише косметичні ін'єкції.

Велика палетка тіней.

Їх так багато, вони всі такі класні, так, ти не користуєшся більшою половиною цих кольорів, але адже це відмінний привід почати. Ні. І ти це прекрасно знаєш. Ти так і будеш використовувати 3-4 улюблених кольори, а заплатиш за 100.

10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нічний крем для обличчя.

Вночі відбувається процес відновлення шкіри, коли вона намагається природним чином збалансувати вироблення шкірного сала і позбутися від забруднень. Постійне використання нічного крему цьому заважає, і з часом шкіра стає залежною від зволожуючих засобів, щоб виглядати нормально.

Піна для гоління.

Склад чоловічих і жіночих ідентичний, а ось ціна в останніх вище. Крім того, не обов'язково взагалі купувати спеціальні засоби, пом'якшити волоски при голінні зможе і гель для душу і бальзам для волосся.

10 непотрібних косметичних засобів, на які не варто витрачати гроші

Ілюстративне фото (pexels.com)

Смужки від чорних точок.

Вони видаляють тільки поверхневі забруднення і травмують шкіру, позбавляючи її захисного шару. Краще використовуйте очисник з саліциловою кислотою.

Нагадаємо, Анна Сєдокова навчила простому способу для підвищення самооцінки. Для цього вона запропонувала прийняти особливе положення – "позу сили".

Раніше Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.

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