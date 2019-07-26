Два в одному: супермаска для блиску волося і сяйва шкіри

Б'юті-блогер поділилася рецептом простої і ефективної маски
Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться з читачами свого Instagram всілякими секретами краси і ефективними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть їм блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.
Всі інгредієнти можна легко знайти практично на будь-якій кухні.
Рецепт:
Все збити в блендері, нанести на корені волосся і по всій довжині. А також можна на обличчя. Дати висохнути і потім все змити.⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Що робить ця маска:
Відео: (instagram.com/irina.shark)⠀
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