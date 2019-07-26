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Два в одному: супермаска для блиску волося і сяйва шкіри

Lite » Краса 26.07.2019 - 14:56
Два в одному: супермаска для блиску волося і сяйва шкіри
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася рецептом простої і ефективної маски

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться з читачами свого Instagram всілякими секретами краси і ефективними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати просту маску "два в одному", яка зміцнить волосся і додасть їм блиск, а також поліпшить шкіру обличчя.

Всі інгредієнти можна легко знайти практично на будь-якій кухні.

Рецепт:

  • пучок шпинату
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. меду (за бажанням і якщо немає алергії)
  • 1 ст. л. сметани

Все збити в блендері, нанести на корені волосся і по всій довжині. А також можна на обличчя. Дати висохнути і потім все змити.⠀

Два в одному: супермаска для блиску волося і сяйва шкіриІлюстративне фото (pexels.com)

Що робить ця маска:

  • Надає блиск волоссю⠀
  • зволожує, повноцінно живить волосся
  • бореться з сухістю і жирністю
  • а для обличчя це просто шикарне джерело корисності. Шпинат розгладжує шкіру, знімає подразнення, запалення, відбілює шкіру.

Відео: (instagram.com/irina.shark)⠀

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