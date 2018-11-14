Топ-4 продукти, які допоможуть при боротьбі з целюлітом

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Експерти стверджують, що целюліт виникає при порушенні кровообігу

Целюліт буває навіть у дуже струнких дівчат, тому що корінь проблеми не в зайвій вазі, а в порушенні кровообігу і затримці рідини в організмі. Експерти склали список продуктів, які потрібно обов'язково включити в раціон, щоб стегна стали гладкими і пружними, передає російське ЗМІ.

1. Банани

"Перша допомога" у війні з целюлітом - банани. Секрет ефективності фрукта в тому, що він містить багато калію, який виводить зайву воду з тканин, роблячи шкіру більш пружною і підтягнутою. А от кава, навпаки, затримує воду, тому від неї варто відмовитися.

2. Вівсяна каша

Вівсяна каша без цукру також допоможе розпрощатися з проблемою. Пов'язано це з тим, що вівсяні пластівці містять клітковину, а значить, налагоджують травлення і допомагають контролювати вагу. Також каша багата корисними антиоксидантами.

3. Куряча грудка

У курячій грудці міститься багато білка - будівельного матеріалу для здорових і пружних клітин шкіри і м'язів. Експерти стверджують, що краще за все такий продукт поєднувати не з крупами, а з сезонними овочами.

4. Сухофрукти

Як і банани, сухофрукти насичені калієм, вони виводять з організму зайву рідину, що перешкоджає утворенню жирових тканин. Інша важлива властивість сухофруктів - їх благотворний вплив на травлення.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна