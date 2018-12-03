Топ-10 фітнес-тенденцій 2019 року

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Чим варто зайнятися в новому році - від групових тренувань до йоги

Зовсім скоро новий рік, і багато з нас звикли давати собі обіцянки що-небудь почати саме з 1 січня - наприклад, нарешті зайнятися спортом. Однак зараз так багато фітнес-програм і напрямків, що вибрати буває нелегко.Щоб отримати уявлення про те, що буде популярно в майбутньому, Американський коледж спортивної медицини (ACSM) опитав тисячі професіоналів у сфері фітнесу про тенденції здоров'я і спорту. Результати опублікували в журналі ACSM Health and Fitness Journal,повідомляє Likar.info.

Респондентам було запропоновано оцінити 39 можливих тенденцій, 25 з яких були тенденціями минулих років, за шкалою від 1 (найменш вірогідна тенденція) до 10 (найбільш імовірна тенденція). ACSM отримав 2038 відповідей зі всієї земної кулі.

Мета щорічного опитування, який став 13-им, полягає в тому, щоб надати спортивно-оздоровчим установам інформацію про те, що відбувається в галузі. Отже, ось топ-10 кращих фітнес-трендів 2019 року на думку професіоналів.

"Технології, що носяться"

Технології, що носяться, такі як смарт-годинник, фітнес-трекери і монітори серцевого ритму, починаючи з 2016 року, щорічно входять в трійку кращих спортивних тенденцій від ACSM. Злиття фітнесу та технологій стало справжнім проривом, тому чекайте побачити ще більше способів відстежувати і контролювати вашу спортивну активність у 2019 році.

Групові тренування

ACSM визначає групові тренування як будь-яке тренування за участю більше п'яти осіб. Вперше вони з'явилися в числі 20 кращих тенденцій в 2017 році, а інновації в індустрії, такі як онлайн групові тренування, допомагають утримувати їх у списку.

Фото: (unsplash.com)

HIIT (високоінтенсивний інтервальний тренінг)

HIIT зайняв перше місце в 2018 році (і в 2014 році), але, незважаючи на втрату лідерської позиції, експерти все ще вважають, що він буде грати важливу роль в галузі 2019. Тренування HIIT, згідно ACSM, включає в себе "короткі інтервали високоінтенсивних вправ, супроводжувані невеликим періодом відпочинку". Зазвичай вони тривають 30 хвилин або менше, хоча можуть бути і довше.

Фітнес-програми для літніх людей

У міру того, як населення старіє, з'являється більше фітнес-пропозицій для людей старшого віку. Логічно, особливо якщо врахувати, що вправи - відмінний спосіб підтримувати щільність кісток і м'язову масу, а також отримувати багато інших пов'язаних з активним способом життя переваг для здоров'я.

Тренування з власною вагою

Ця різновид фізичної активності використовує тільки вашу власну вагу (віджимання, планки і т. д.), для досягнення бажаних результатів. Багато людей є прихильниками таких тренувань, тому що їх можна виконувати в будь-якому місці і в будь-який час. Крім того, вони дійсно ефективні. Ваше тіло – відмінний інструмент для тренування опору.

Фото: (unsplash.com)

Працевлаштування сертифікованих фахівців з фітнесу

У міру зростання індустрії фітнесу зростає важливість працевлаштування сертифікованих фахівців. ACSM прогнозує, що в наступному році, як і в минулому, галузь буде продовжувати приділяти пріоритетну увагу найму професіоналів, які були акредитовані через "освітні програми та програми сертифікації, створені спеціально для навчання професіоналів у галузі охорони здоров'я/фітнесу".

Йога

Стародавня практика знаходиться в списку на протязі багатьох років. ACSM зазначає, що в 2018 році йога прийняла безліч форм, таких як силова йога, йогалатес, гаряча йога і багато іншого. Тепер, коли ми дізналися про існування ще і цапиної йоги, очікувати можна чого завгодно.

Фото: (unsplash.com)

Персональні тренування

ACSM визначає персональні тренування як "фітнес-тестування і постановку цілей з тренером, які працюють один на один з клієнтом". Персональні тренінги були однією з десяти провідних тенденцій з самого початку створення списку, 13 років тому, але інновації, такі як онлайн-тренування, зробили їх ще доступнішими.

Функціональний фітнес-тренінг

Один із самих практичних пунктів у списку, функціональний фітнес-тренінг - це вправи, що "поліпшують рівновагу, координацію, силу і витривалість". Присідання, наприклад, є функціональним вправою, тому що воно може імітувати рухи, необхідні для згинання і підняття чогось з підлоги. За даними ACSM, ця тенденція зростає частково завдяки збільшенню фітнес-програм, спрямованих на літніх людей.

Вправа - це медицина

Вправа – це медицина (Exercise Is Medicine) – це власна ініціатива ACSM в галузі охорони здоров'я, яка заохочує постачальників медичних послуг складати для пацієнтів режим тренувань і аналізувати фізичну активність в рамках регулярних обстежень.

Заохочувальний приз

Деякі з наших улюблених трендів не потрапили в топ-10, але це не робить їх менш важливими і корисними. Наприклад, тренування на свіжому повітрі займають 17 позицію - це такі заходи, як групові прогулянки, групові заїзди на велосипеді або походи в гори. Як пояснює ACSM, в цьому списку представлені загальні тенденції, тому в ньому можуть бути відсутніми тенденції, характерні для певного регіону.

Фото: (unsplash.com)

Тенденції, які можуть здаватися популярними, наприклад, високоефективна жиросжигательная тренування з використанням кардіотренажерів і соге-тренування, вибули з топ-20 в цьому році.

Нагадаємо, відомий лондонський тренер і засновниця спортивної студії Heartcore Fitness (яка, до речі, є улюбленим місцем актриси Кейт Хадсон і герцогині Сассекской Меган Маркл) Джесс Шурінг поділилася порадами, як поліпшити поставу. "Погіршення постави може сприяти безліч неочевидних на перший погляд чинників: неправильне поєднання щоденних процедур, фізична слабкість, малорухливий спосіб життя, хронічні нездужання або просто недостатня поінформованість", — розповідає Шурінг.

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Відео: РБК-Україна