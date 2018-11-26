Как улучшить осанку: советы голливудского фитнес-тренера

Иллюстративное фото (pxhere.com)

8 простых способов улучшить свою осанку

Известный лондонский тренер и основательница спортивной студии Heartcore Fitness (которая, кстати, является любимым местом актрисы Кейт Хадсон и герцогини Сассекской Меган Маркл) Джесс Шуринг уверена, что спортивная осанка может значительно улучшить не только пищеварение и дыхание, но и в целом состояние здоровья, передает Harper's Bazaar.

"Ухудшению осанки может способствовать множество неочевидных на первый взгляд факторов: неправильное сочетание ежедневных процедур, физическая слабость, малоподвижный образ жизни, хронические недомогания или просто недостаточная осведомленность", — рассказывает Шуринг.

Однако есть простые способы улучшить свою осанкку.

Используйте подставку для ноутбука

Если вы работаете в офисе или часто сидите за компьютером дома, используйте подставку для ноутбука или монитора. Это поможет держать голову выше и избежать длительного напряжения шейного отдела позвоночника.

Сидите на краю стула

По возможности старайтесь сидеть на краю стула, сохраняя равновесие. Это активирует основные мышцы и будет держать вас в правильном вертикальном положении.

Поддерживайте мышцы в тонусе

Мышцы тела поддерживают наш позвоночник, позволяя нам сохранять гибкость и давая возможность правильно двигаться. Крайне важно, чтобы они были активными и сильными. Начните делать планку (во всех ее вариациях).

Фото: pixabay.com

Больше ходите босиком

Обувь оказывает серьезное влияние на нашу осанку и может вызвать проблемы со спиной, особенно это касается обуви на высоком каблуке. Снимайте ее при каждой возможности и старайтесь чаще ходить босиком.

Больше используйте свою неактивную руку

Переутомление определенных мышц может привести к физическим дисбалансам и как результат — к плохой осанке. Постарайтесь использовать свою неактивную руку (левую, если вы правша, и наоборот), чтобы открыть дверь или достать из сумки помаду. Можно даже попробовать носить сумку на противоположной руке.

Чаще делайте растяжку

Растяжка плечевой зоны в течение дня расправит мышцы и выпрямит спину. Попросите вашего тренера по фитнесу показать правильную технику.

Дышите глубоко

Периодически старайтесь дышать глубоко — это поможет не только сохранить спокойствие в стрессовой ситуации, но и держать спину ровно.

Фото: pixabay.com

Расслабляйте мышцы утром и вечером

Для сброса напряжения попробуйте упражнения пилатеса, например перекаты. Это расслабит мышцы таза, спины, а также шеи и плеч, главное — правильно дышать.

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Видео: РБК-Украина