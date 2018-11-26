Как добиться идеального пресса: топ-3 секрета

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Тренер Камилла Акерберг дала советы тем, кто хочет накачать мышцы живота

Персональный тренер и диетолог из Сиднея (Австралия) Камилла Акерберг рассказала о том, как сделать свой пресс идеальным. Для этого нужно следовать трем правилам, пишет Daily Mail.

Первое правило заключается в правильном питании. Необходимо пить много воды, исключить голодовки, а также употреблять в пищу достаточное количество полезных жиров и протеина и принимать пробиотики.

Фото: Камилла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)

Следующий секрет — заниматься спортом правильно. "Комбинируйте силовые тренировки, чтобы качать мышцы, и кардионагрузки для потери веса", — уточнила она.

В-третьих, во время тренировок следует уделять внимание не только прессу, но и всему телу. По словам тренера, для занятий спортом подойдут упражнения на равновесие и статику, например, планка.

Фото: Камилла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)

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Видео: РБК-Украина