Как добиться идеального пресса: топ-3 секрета

Тренер Камилла Акерберг дала советы тем, кто хочет накачать мышцы живота
Персональный тренер и диетолог из Сиднея (Австралия) Камилла Акерберг рассказала о том, как сделать свой пресс идеальным. Для этого нужно следовать трем правилам, пишет Daily Mail.
Первое правило заключается в правильном питании. Необходимо пить много воды, исключить голодовки, а также употреблять в пищу достаточное количество полезных жиров и протеина и принимать пробиотики.
Фото: Камилла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)
Следующий секрет — заниматься спортом правильно. "Комбинируйте силовые тренировки, чтобы качать мышцы, и кардионагрузки для потери веса", — уточнила она.
В-третьих, во время тренировок следует уделять внимание не только прессу, но и всему телу. По словам тренера, для занятий спортом подойдут упражнения на равновесие и статику, например, планка.
Фото: Камилла Акерберг (instagram.com/camilla_akerberg)
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Видео: РБК-Украина