Топ-10 фитнес-тенденций 2019 года

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Чем стоит заняться в новом году - от групповых тренировок до йоги

Совсем скоро новый год, и многие из нас привыкли давать себе обещания что-либо начать именно с 1 января - к примеру, наконец заняться спортом. Однако сейчас так много фитнес-программ и направлений, что выбрать бывает нелегко.Чтобы получить представление о том, что будет популярно в будущем, Американский колледж спортивной медицины (ACSM) опросил тысячи профессионалов в сфере фитнеса о тенденциях здоровья и спорта. Результаты опубликовали в журнале ACSM Health and Fitness Journal,сообщает Likar.info.

Респондентам было предложено оценить 39 возможных тенденций, 25 из которых были тенденциями прошлых лет, по шкале от 1 (наименее вероятная тенденция) до 10 (наиболее вероятная тенденция). ACSM получил 2038 ответов со всего земного шара.

Цель ежегодного опроса, который стал уже 13-ым, заключается том, чтобы предоставить спортивно-оздоровительным учреждениям информацию о том, что происходит в отрасли. Итак, вот топ-10 лучших фитнес-трендов 2019 года по мнению профессионалов.

"Носимые технологии"

Носимые технологии, такие как смарт-часы, фитнес-трекеры и мониторы сердечного ритма, начиная с 2016 года, ежегодно входят в тройку лучших спортивных тенденций от ACSM. Слияние фитнеса и технологий стало настоящим прорывом, поэтому ожидайте увидеть еще больше способов отслеживать и контролировать вашу спортивную активность в 2019 году.

Групповые тренировки

ACSM определяет групповые тренировки как любую тренировку с участием более пяти человек. Впервые они появились в числе 20 лучших тенденций в 2017 году, а инновации в индустрии, такие как онлайн групповые тренировки, помогают удерживать их в списке.

Фото: (unsplash.com)

HIIT (высокоинтенсивный интервальный тренинг)

HIIT занял первое место в 2018 году (и в 2014 году), но, несмотря на потерю лидерской позиции, эксперты все еще считают, что он будет играть важную роль в отрасли в 2019. Тренировка HIIT, согласно ACSM, включает в себя "короткие интервалы высокоинтенсивных упражнений, сопровождаемых небольшим периодом отдыха". Обычно они длятся 30 минут или меньше, хотя могут быть и длиннее.

Фитнес-программы для пожилых людей

По мере того, как население стареет, появляется больше фитнес-предложений для людей старшего возраста. Логично, особенно если учесть, что упражнения - отличный способ поддерживать плотность костей и мышечную массу, а также получать много других связанных с активным образом жизни преимуществ для здоровья.

Тренировка с собственным весом

Эта разновидность физической активности использует только ваш собственный вес (отжимания, планки и т.д.), для достижения желаемых результатов. Многие люди являются поклонниками таких тренировок, потому что их можно выполнять в любом месте и в любое время. Кроме того, они действительно эффективны. Ваше тело – отличный инструмент для тренировки сопротивления.

Фото: (unsplash.com)

Трудоустройство сертифицированных специалистов по фитнесу

По мере роста индустрии фитнеса возрастает важность трудоустройства сертифицированных специалистов. ACSM прогнозирует, что в следующем году, как и в прошлом, отрасль будет продолжать уделять приоритетное внимание найму профессионалов, которые были аккредитованы через "образовательные программы и программы сертификации, созданные специально для обучения профессионалов в области здравоохранения/фитнеса".

Йога

Древняя практика находится в списке на протяжении многих лет. ACSM отмечает, что в 2018 году йога приняла множество форм, таких как силовая йога, йогалатес, горячая йога и многое другое. Теперь, когда мы узнали о существовании еще и козлиной йоги, ожидать можно чего угодно.

Фото: (unsplash.com)

Персональные тренировки

ACSM определяет персональные тренировки как "фитнес-тестирование и постановку целей с тренером, работающим один на один с клиентом". Персональные тренинги были одной из десяти ведущих тенденций с самого начала создания списка, 13 лет назад, но инновации, такие как онлайн-тренировки, сделали их еще более доступными.

Функциональный фитнес-тренинг

Один из самых практичных пунктов в списке, функциональный фитнес-тренинг - это упражнения, "улучшающие равновесие, координацию, силу и выносливость". Приседание, например, является функциональным упражнением, потому что оно может имитировать движения, необходимые для сгибания и поднятия чего-то с пола. По данным ACSM, эта тенденция растет частично благодаря увеличению фитнес-программ, направленных на пожилых людей.

Упражнение - это медицина

Упражнение – это медицина (Exercise Is Medicine) – это собственная инициатива ACSM в области здравоохранения, которая поощряет поставщиков медицинских услуг составлять для пациентов режим тренировок и анализировать физическую активность в рамках регулярных обследований.

Поощрительный приз

Некоторые из наших любимых трендов не попали в топ-10, но это не делает их менее важными и полезными. К примеру, тренировки на свежем воздухе занимают 17 позицию - это такие мероприятия, как групповые прогулки, групповые заезды на велосипеде или походы в горы. Как объясняет ACSM, в этом списке представлены общие тенденции, поэтому в нем могут отсутствовать тенденции, характерные для определенного региона.

Фото: (unsplash.com)

Тенденции, которые могут казаться популярными, например, высокоэффективная жиросжигательная тренировка с использованием кардиотренажеров и сore-тренировка, выбыли из топ-20 в этом году.

Напомним, известный лондонский тренер и основательница спортивной студии Heartcore Fitness (которая, кстати, является любимым местом актрисы Кейт Хадсон и герцогини Сассекской Меган Маркл) Джесс Шуринг поделилась советами, как улучшить осанку. "Ухудшению осанки может способствовать множество неочевидных на первый взгляд факторов: неправильное сочетание ежедневных процедур, физическая слабость, малоподвижный образ жизни, хронические недомогания или просто недостаточная осведомленность", — рассказывает Шуринг.

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Видео: РБК-Украина