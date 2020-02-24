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Як зупинити випадіння і прискорити ріст волосся: рецепт ефективного засобу

Lite » Краса 24.02.2020 - 08:37
Як зупинити випадіння і прискорити ріст волосся: рецепт ефективного засобу
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Цю маску можна легко приготувати в домашніх умовах

Яка дівчина не мріє про густе, красиве і блискуче волосся. Під час розчісування або миття голови ви помітили, що у вас випадає багато волосся? Пора бити тривогу, поки не пізно. Рідка шевелюра нікого не красить. Як впоратися з цією проблемою, б'юті-блогер Марина розповіла на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог", де вона публікує прості та ефективні рецепти.

Середньостатистична норма випадання волосся – 50-100 в день. Якщо ж норма різко перевищується або ви помічаєте раптову зміну якості вашого волосся, його витончення – це пряме показання негайно звернутися до фахівця і провести обстеження організму.

Чим раніше ви почнете боротися з випаданням волосся, тим більше у вас буде шансів на успіх. Домашня маска для волосся завдяки натуральному складу та активній, ефективній дії допоможе зупинити випадання, зміцнити коріння й прискорити ріст волосся.

Приготування і застосування:

  • Польовий хвощ 3 ч. л.
  • Корінь лопуха 2-4 ст. л.⠀


Польовий хвощ залити склянкою окропу, закрити кришкою і дати настоятися 1 годину. Корінь лопуха перемолоти в порошок.

Перед приготуванням маски настій польового. хвоща варто добре підігріти.

У порошок лопуха поступово додавати гарячий настій хвоща, постійно помішуючи, довести масу до стану кашки.

Як зупинити випадіння і прискорити ріст волосся: рецепт ефективного засобу

Ілюстративне фото (unsplash.com)


Процедуру слід виконувати на сухе волосся. Маску втерти в коріння волосся, голову утеплити і витримати 1 годину, потім помити голову звичним для вас способом, настій хвоща, що залишився, розвести водою і на завершальному етапі обполоснути голову.

Застосування: 1, а краще 2 рази в тиждень. Курс: 3 місяці.

Унікальні властивості цієї маски подарують волосю густоту і силу. Фолікули, відчувши дію чарівних інгредієнтів, пробудяться від сну і почнуть рости, коріння зміцняться.

Як зупинити випадіння і прискорити ріст волосся: рецепт ефективного засобу
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Протипоказано фарбованим блондинкам, т. я. може дати непередбачуваний відтінок. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, дієтолог Анастасія Білоус назвала топ-15 незамінних продуктів харчування для густоти волосся.

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