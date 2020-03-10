ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить "укол краси"

Lite » Краса 10.03.2020 - 08:36
Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить "укол краси"
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Цю маску легко приготувати в домашніх умовах

Рано або пізно в житті кожної жінки настає момент, коли вона починає замислюватися, як позбутися ознак в'янення, продовжити молодість і виглядати чудово в своєму шикарному віці. Багато відвідують салони краси і залишають там майже всю зарплату в надії, що фахівці зроблять диво - повернуть час назад і зупинять роки. Не поспішайте розлучитися з великою сумою! Б'юті-блогер Марина на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом маски, яка здатна замінити дорогу процедуру і подарувати результат не гірше ботулінотерапії - так званого "уколу краси".

Маска дає досить швидкий результат, який ви можете побачити вже після першого застосування. Таку просту, але в той же час дуже ефективну процедуру можна робити незалежно від того, яким типом шкіри ви володієте. Цей склад підходить абсолютно всім!

Всі компоненти взаємопов'язані між собою, тим самим, здатні підтримувати життєву силу епідермісу і в той же час давати приголомшливий результат.

Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить &quot;укол краси&quot;

Ілюстративне фото (unsplash.com)


Приготування і застосування:

  • 1 ч. л. молока.
  • 1 ч. л. соку алое або огірка.
  • 1 ч. л. улюбленого відвару (ромашки, календули, петрушки і т. д.).
  • 1 ч. л. меду (у разі алергії не додавати).
  • 0,5 ч. л. улюбленої рослинної олії (оливкова, жожоба, виноградних кісточок і т. д.).⠀
  • Вівсяне борошно 1,5 ст. л.

Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить &quot;укол краси&quot;

Ілюстративне фото (unsplash.com)

1. Борошно запарити окропом, для того, щоб продукт став гелеподібним, ніжним (консистенцію розводити - густої сметани).⠀

2. Всі рідкі інгредієнти змішати, додати запарене ( остигле борошно), все добре перемішати до однорідного стану.

Маску нанести на обличчя, зону навколо очей, через 5 хвилин нанести другий шар, масу , що залишилася, використовувати на шию, зону декольте, витримати ще 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату нанести на шкіру улюблений крем.

Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 10 процедур, перерва 1 місяць.
Процедуру можна виконувати за необхідності, якщо потрібен швидкий результат.

Підходить всім: маска для обличчя, яка замінить &quot;укол краси&quot;Ілюстративне фото (unsplash.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість!

Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума.

Топ-10 продуктів, що уповільнюють старіння Проста маска, яка "стирає" вік з обличчя: готуємо в домашніх умовах
Новини України маскакожакрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся