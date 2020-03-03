Як боротися з сухим і ламким волоссям: рецепт ефективного засобу

Б'юті-блогер поділилася своїм перевіреним рецептом
Мучитеся від сухості і ламкості волосся, яке ще й виглядає дуже непривабливо? З цим цілком можна спробувати боротися в домашніх умовах без допомоги супердорогих засобів. Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк, яка раніше розкрила секрети краси східних жінок, поділилася на своїй сторінці в Instagram рецептом відвару, який випробувала на собі і залишилася задоволена результатом.
Готуємо відвар з трав від сухості волосся:
Склад:
Заливаємо все літром окропу і настоюємо 20-30 хвилин. Обов'язково процідити і обполоснути волосся після миття голови шампунем і бальзамом.
Ілюстративне фото (unsplash.com)
Повторити курс із 14 процедур після кожного миття голови. ⠀
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Ілюстративне відео (instagram.com/irina.shark)
Цей рецепт не тільки вирішує проблему ламкого волосся, але і робить волосся блискучим, зміцнює його, стимулює ріст і зупиняє випадання.⠀
⠀Ілюстративне фото (unsplash.com)
Нагадаємо, раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася своїми секретними рецептами краси і молодості, в яких використовується такий інгредієнт, як куркума. Вона зазначила, що з куркуми можна робити дуже багато різних масок, це справжній помічник для здоров'я і краси. Також з куркуми можна зробити золоті патчі, які прекрасно знімають набряки, прибирають синці і розгладжують дрібні зморшки.