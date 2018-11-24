Сонцезахисні окуляри взимку: прості лайфхаки і правила

Фото: окуляри (pixabay.com/ru/users/Ana_J)

Є кілька простих правил

Відомий Fashion-редактор Веня Брыкалкин розповів прості правила носіння сонцезахисних окулярів в зимову погоду. Про це повідомляє VOGUE.

"Дівчата користуються ними як знаряддям спостереження. Широкі оправи з великими монолітними лінзами нагадують екіпіровку спецагента. У них можна шукати власне відображення або спостерігати за іншими", - сказав він.

При цьому, за словами чоловіка, "самі модні моделі можна носити навіть взимку".

"Яскраві і жовті лінзи додають оптимізму погляду і відмінно розбавлять чорний гардероб. Вони також є засобом маскування. Також вони допоможуть приховати ознаки першої втоми в клубі", - підкреслив він.

До речі, з віком шкіра стає менш пружною, з'являються зморшки, проте з допомогою омолоджуючого макіяжу ви зможете візуально приховати недоліки і трохи омолодитися. Знаючи певні трюки, повернути час назад може бути так само просто, як відкрити косметичку. Ці 5 порад допоможуть вам виглядати молодше і свіже.

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