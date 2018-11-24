Солнцезащитные очки зимой: простые лайфхаки и правила

Фото: очки (pixabay.com/ru/users/Ana_J)

Есть несколько простых правил

Известный Fashion-редактор Веня Брыкалкин рассказал простые правила ношения солнцезащитных очков в зимнюю погоду. Об этом сообщает VOGUE.

"Девушки пользуются ними как орудием наблюдения. Широкие оправы с крупными монолитными линзами напоминают экипировку спецагента. В них можно искать собственное отражение или наблюдать за другими", - сказал он.

При этом, по словам мужчины, "самые модные модели можно носить даже зимой".

"Яркие и желтые линзы придают оптимизма взгляду и отлично разбавят черный гардероб. Также они являются средством маскировки. Также они помогут скрыть признаки первой усталости в клубе", - подчеркнул он.

Кстати, с возрастом кожа становится менее упругой, появляются морщинки, однако с помощью омолаживающего макияжа вы сможете зрительно скрыть недостатки и немного омолодиться. Зная определенные трюки, повернуть время вспять может быть так же просто, как открыть косметичку. Эти 5 советов помогут вам выглядеть моложе и свежее.

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