Синя туш і червоні тіні: кислотні 80-ті увірвалися в тренди макіяжу 2019

Макіяж в стилі 80-х на актрисі Каміллі Белль (колаж: LITE)

Стильний макіяж 80-х "зарекомендував себе" на червоній доріжці "Золотого Глобуса"

Стильні відгомони 80-х диктують свої правила не тільки в fashion-індустрії. Настрій диско торкнувся також трендів макіяжу 2019: кричущі і кислотні тони, буйство фарб, поєднання непоєднуваних відтінків, неон — яскравий тренд сміливо завойовує увагу модних блогерів.

Макіяж в стилі 80-х простежувався на червоній доріжці 76-й церемонії вручення нагород премії "Золотий Глобус", яка пройшла в ніч з 6 на 7 січня в Беверлі-Хіллз. Десятки всесвітньо відомих актрис і телеведучих блиснули жіночними образами, продемонструвавши найактуальніші модні тренди. Навіть побіжного погляду на яскраві фото достатньо, щоб зробити висновок — так, 80-ті повернулися!Придбайте кислотно-рожеві рум`яня і туш синього кольору!

Макіяж в стилі 80-х на червоній доріжці "Золотого Глобуса" представила кенійсько-мексиканська актриса Люпіта Ніонго. Синій олівець для очей, а також сині вії яскраво контрастували з помадою вишневого кольору (фото: instagram.com/nickbarose)

"Отруйний" погляд

Основний акцент мейкапу 80-х — звичайно ж, очі. При цьому можна підбирати будь-які відтінки і найсміливіші поєднання.

В тренді — кислотні відтінки: салатовий, блакитний, рожевий, жовтий. Макіяж 80-х часто міг поєднувати в собі відразу 3-4 кольори. Виглядає це дійсно "отруйно". Зате з таким мейкапом ви точно не залишитеся непоміченою. Зверніть увагу, що тіні слід наносити на всю поверхню повіки, розтушовуючи на область над очима. Також не обійтися без чорної підводки, різнобарвної туші для вій і яскравих рум'ян.

Сміливий макіяж актриси Камілли Белль на церемонії "Золотий Глобус" (фото: instagram.com/camillabelle)

Як бути з губами? Виділяйте і по максимуму акцентуйте на них увагу. Помаранчева помада і зелені тіні — відмінно! Додайте крапельку зеленої туші і щіпку червоних рум'ян — ви в ультратренді.

Не переборщіть зі сміливістю!

Бути в тренді хоче кожна і все ж не забувайте про здоровий глузд. Сьогодні не 80-ті, тому скористайтеся порадами стилістів. Залиште вибір на одному яскравому кольорі свого макіяжу і далі відштовхуйтеся від нього. А строкатий різнобій із зелено-блакитно-жовтого залиште для тематичних вечірок.

Наприклад, виділяйте тільки очі. Для цього візьміть сині тіні і в тон туш для вій. На губи нанесіть перламутровий блиск ніжного відтінку — так ви віддасте належне 80-м, але і не будете виглядати занадто зухвало.

Актриса Лілі Рейнхарт використовувала яскраві червоні тіні з металевим відливом (фото: instagram.com/adambreuchaud)

А ось актриса Трейсі Елліс Росс не побоялася зробити подвійний акцент: на очі і губи (фото: instagram.com/traceeellisross)

Приголомшливе двокольорове рішення від американської актриси Іветт Ніколь Браун: яскраві помаранчеві тіні для повік і бузкова підводка (фото: instagram.com/makeupbykweli)

І ще трохи натхнення...

Макіяж в стилі 80-х — тренд 2019 року (фото: instagram.com/lancomeofficial)

До речі, у мережі набирає популярність вельми незвичайний тренд макіяжу 2019 — Yoga Skin. Особлива техніка змішування і нанесення різної декоративної косметики додасть вашому обличчю "божественного" сяйва, немов після активного тренування (коли через приплив крові шкіра "молодшає").

Також зверніть увагу на покрокові відеоуроки, які наочно демоснтрируют, як зробити популярні сьогодні губи-омбре.

Золотий глобус 2019: найяскравіші образи червоної доріжки (відео: LITE)