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Синяя тушь и алые тени: кислотные 80-е ворвались в тренды макияжа 2019

Lite » Красота и Здоровье 10.01.2019 - 12:54
Синяя тушь и алые тени: кислотные 80-е ворвались в тренды макияжа 2019
Мейкап в стиле 80-х на актрисе Камилле Белль (коллаж: LITE)
Татьяна Турликьян
заместитель руководителя проекта Styler

Стильный мейкап 80-х "зарекомендовал себя" на красной дорожке "Золотого Глобуса"

Стильные отголоски 80-х диктуют свои правила не только в fashion-индустрии. Настроение диско затронуло также тренды макияжа 2019: кричащие и кислотные тона, буйство красок, сочетание несочетаемых оттенков, неон — яркий тренд смело завоевывает внимание модных блогеров.

Мейкап в стиле 80-х прослеживался на красной дорожке 76-й церемонии вручения наград премии "Золотой Глобус", которая прошла в ночь с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз. Десятки всемирно известных актрис и телеведущих блеснули женственными образами, продемонстрировав самые актуальные модные тренды. Даже беглого взгляда на яркие фото достаточно, чтобы сделать вывод — да, 80-е вернулись! Прикупите кислотно-розовые румяня и тушь синего цвета!

Люпита Нионго

Мейкап в стиле 80-х на красной дорожке "Золотого Глобуса" представила кенийско-мексиканская актриса Люпита Нионго. Синий карандаш для глаз, а также синие ресницы ярко контрастировали с помадой вишневого цвета (фото: instagram.com/nickbarose)

"Ядовитый" взгляд

Основной акцент мейкапа 80-х — конечно же, глаза. При этом подбирать можно любые оттенки и самые смелые сочетания.

В тренде — кислотные оттенки: салатовый, голубой, розовый, желтый. Макияж 80-х часто мог сочетать в себе сразу 3-4 цвета. Выглядит это действительно "ядовито". Зато с таким мейкапом вы точно не останетесь незамеченной. Обратите внимание, что тени следует наносить на всю поверхность века, растушевывая на область над глазами. Также не обойтись без черной подводки, разноцветной туши для ресниц и ярких румян.

Смелый макияж актрисы Камиллы Белль

Смелый макияж актрисы Камиллы Белль на церемонии "Золотой Глобус" (фото: instagram.com/camillabelle)

Как быть с губами? Выделяйте и по максимуму акцентируйте на них внимание. Оранжевая помада и зеленые тени — отлично! Добавьте капельку зеленой туши и щепотку алых румян — вы в ультратренде.

Не переборщите со смелостью! 

Быть в тренде хочет каждая и все же не забывайте о здравом смысле. Сегодня не 80-е, поэтому воспользуйтесь советами стилистов. Оставьте выбор на одном ярком цвете своего макияжа и дальше отталкивайтесь от него. А пестрый разнобой из зелено-голубо-желтого оставьте для тематических вечеринок.

К примеру, выделяйте только глаза. Для этого возьмите синие тени и в тон туш для ресниц. На губы нанесите перламутровый блеск нежного оттенка — так вы отдадите должное 80-м, но и не будете выглядеть слишком вызывающе.

Актриса Лили Рейнхарт

Актриса Лили Рейнхарт использовала яркие красные тени с металлическим отливом (фото: instagram.com/adambreuchaud)

Трэйси Эллис Росс

А вот актриса Трэйси Эллис Росс не побоялась сделать двойной акцент: на глаза и губы (фото: instagram.com/traceeellisross)

Иветт Николь Браун

Потрясающее двухцветное решение от американской актрисы Иветт Николь Браун: яркие оранжевые тени для век и сиреневая подводка (фото: instagram.com/makeupbykweli)

И еще немного вдохновения…

Макияж в стиле 80-х

 

Макияж в стиле 80-х — тренд 2019 года (фото: instagram.com/lancomeofficial)

Кстати, в сети набирает популярность весьма необычный тренд макияжа 2019 — Yoga Skin. Особенная техника смешивания и нанесения разной декоративной косметике придаст вашему лицу "божественное" сияние, словно после активной тренировки (когда из-за прилива крови кожа "молодеет"). 

Также обратите внимание на пошаговые видеоуроки, которые наглядно демоснтрируют, как сделать популярные сегодня губы-омбре

Золотой глобус 2019: самые яркие образы красной дорожки (видео: LITE) 

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