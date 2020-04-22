Сама собі косметолог: чудова маска для омолодження і освітлення шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Рисове борошно дуже корисне і ефективне для шкіри

Рисові маски для обличчя здатні відбілити, очистити, зволожити. З давніх часів жінки використовують цей злак для догляду за собою. Рисове борошно дуже корисне і ефективне для шкіри, виробники натуральної люксової косметики використовують у виготовленні своїх косметичних продуктів, які в свою чергу користуються величезним попитом. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом ефективної маски, яка просто-таки "стирає" роки з обличчя.



В рисі знаходяться елементи, які здатні захистити шкіру від зовнішніх факторів навколишнього середовища, зберегти еластичність шкіри, підтримувати водний баланс. Керамідами підтримується вироблення колагену, що сприяє розгладженню і еластичності дерми.



Маска з рисового борошна — це натуральний засіб по догляду за шкірою, який призначений для усунення різних дефектів, її очищення, зволоження та освітлення, для боротьби із зовнішніми ознаками старіння. Вона універсальна, проста в приготуванні і використанні, дуже ефективна і безпечна.



Маска матує і дарує шкірі невидимий плівковий захист від забруднень, бореться з ознаками старіння і дбайливо доглядає за шкірою.



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⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Рисове борошно - 1 ч. л.

Мед - 1 ч. л.(у разі алергії, не додавати).⠀

Масляний вітамін Е - 10 крапель.

Сметана - 1 ч. л.



Рисову муку запарити окропом (на 1 ч. л. борошна, 1 ст. л. гарячої води), дати настоятися і охолонути, до остиглого борошна додати інші інгредієнти, перемішати до однорідного стану.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маску нанести на обличчя, зону навколо очей, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем. Результат видно вже з першого застосування.



Застосування: 2 рази на тиждень.

Курс: 10 процедур.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.