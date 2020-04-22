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Сама собі косметолог: чудова маска для омолодження і освітлення шкіри

Lite » Краса 22.04.2020 - 08:37
Сама собі косметолог: чудова маска для омолодження і освітлення шкіри
Ілюстративне фото (pexels.com)

Рисове борошно дуже корисне і ефективне для шкіри

Рисові маски для обличчя здатні відбілити, очистити, зволожити. З давніх часів жінки використовують цей злак для догляду за собою. Рисове борошно дуже корисне і ефективне для шкіри, виробники натуральної люксової косметики використовують у виготовленні своїх косметичних продуктів, які в свою чергу користуються величезним попитом. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся, на своїй Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом ефективної маски, яка просто-таки "стирає" роки з обличчя.

В рисі знаходяться елементи, які здатні захистити шкіру від зовнішніх факторів навколишнього середовища, зберегти еластичність шкіри, підтримувати водний баланс. Керамідами підтримується вироблення колагену, що сприяє розгладженню і еластичності дерми.

Маска з рисового борошна — це натуральний засіб по догляду за шкірою, який призначений для усунення різних дефектів, її очищення, зволоження та освітлення, для боротьби із зовнішніми ознаками старіння. Вона універсальна, проста в приготуванні і використанні, дуже ефективна і безпечна.


Маска матує і дарує шкірі невидимий плівковий захист від забруднень, бореться з ознаками старіння і дбайливо доглядає за шкірою.

Сама собі косметолог: чудова маска для омолодження і освітлення шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Рисове борошно - 1 ч. л.
  • Мед - 1 ч. л.(у разі алергії, не додавати).⠀
  • Масляний вітамін Е - 10 крапель.
  • Сметана - 1 ч. л.


Рисову муку запарити окропом (на 1 ч. л. борошна, 1 ст. л. гарячої води), дати настоятися і охолонути, до остиглого борошна додати інші інгредієнти, перемішати до однорідного стану.

Сама собі косметолог: чудова маска для омолодження і освітлення шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Маску нанести на обличчя, зону навколо очей, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений крем. Результат видно вже з першого застосування.

Застосування: 2 рази на тиждень.
Курс: 10 процедур.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася особистими лайфхаками по догляду за шкірою.

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