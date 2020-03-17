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Б'юті-хвилинка: Настя Каменських поділилася особистими лайфхаки по догляду за шкірою

Lite » Краса 17.03.2020 - 16:42
Б'юті-хвилинка: Настя Каменських поділилася особистими лайфхаки по догляду за шкірою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка ретельно піклується про волосся і шкіру

Настя Каменських вирішила підняти настрій шанувальникам випуском нового влогу про відпочинок з Потапом в Мексиці. Співачка докладно розповіла про систему харчування і режим дня, а також поділилася порадами по схудненню. Крім того, Настя розсекретила вміст косметички і показала, якими засобами користується на відпочинку в жарких країнах.

Вона постала перед камерою без макіяжу в легкій туніці і розповіла про те, що стоїть на її туалетному столику.

"Почнемо з волосся. Дуже важливо, щоб волосся не пересушувалося на пляжі на сонечку. Воно у мене кучеряве і, природно, сухе і ламке. Мені здається, що мені треба з ними щось робити в два більше, ніж у будь-якій іншій дівчині. Завжди, коли кудись приїжджаю, купую місцеву продукцію. Наприклад, мексиканський крем для волосся на кокосовій основі", - похвалилася співачка.

Артистка закликає пробувати місцеві продукти і наводить вагомі аргументи на цей рахунок. "Моя порада - куди б ви не приїхали (Таїланд, Дубай, Мексика, Шрі-Ланка), ви заходите до супермаркету і купуєте якийсь засіб по догляду. Мені здається, це цікаво спробувати, а, по-друге, це 100% врятує. Як мінімум, ви не тягнете це з собою у валізі", - резонно зауважила Настя.

Б'юті-хвилинка: Настя Каменських поділилася особистими лайфхаки по догляду за шкірою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Також для догляду за волоссям вона використовує масло-спрей для кінчиківі користується кондиціонером-маскою після шампуню.

Не забуває Настя і про догляд за обличчям, тим більше вона просто обожнює засмагати, а після перебування на сонці шкіра потребує ще більш ретельного догляду і відновлення.

"Я набрала з собою величезну кількість патчів. Це найважливіше. В принципі, ви можете взяти будь-які. Я користуюся патчами по 4-5 разів в день, клеїю скрізь їх на обличчі", - зізналася Настя.

Співачка нагадує, що ультрафіолет пересушує шкіру, і її треба плекати. З цією метою Настя наносить на обличчя нічний крем-маску.

Відео: YouTube/NKofficial

Раніше Настя Каменських звернулася до шанувальників зі своєю сильною промовою.

Будьте сміливими і чесними: стильна Настя Каменських поділилася своїми правилами життя Настя Каменських похвалилася ідеальною засмагою і плоским животиком в діловому образі
Новини України Настя Каменських
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