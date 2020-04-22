Сама себе косметолог: удивительная маска для омоложения и осветления кожи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Рисовая мука очень полезна и эффективна для кожи

Рисовые маски для лица способны отбелить, очистить, увлажнить. С древних времен женщины используют этот злак для ухода за собой. Рисовая мука очень полезна и эффективна для кожи, производители натуральной люксовой косметики используют её в изготовлении своих косметических продуктов, которые в свою очередь пользуются огромным спросом. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом эффективной маски, которая просто-таки "стирает" годы с лица.



В рисе находятся элементы, которые способны защитить кожу от внешних факторов окружающей среды, сохранить эластичность кожи, поддерживать водный баланс. Керамидами поддерживается выработка коллагена, что способствует разглаживанию и эластичности дермы.



Маска из рисовой муки — это натуральное средство по уходу за кожей, которое предназначено для устранения различных дефектов, ее очищения, увлажнения и осветления, для борьбы с внешними признаками старения. Она универсальна, проста в приготовлении и использовании, очень эффективна и безопасна.



Маска матирует и дарит коже невидимую плёночную защиту от загрязнений, борется с признаками старения и бережно ухаживает за кожей.



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⠀Иллюстративное фото (pexels.com)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

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Рисовая мука - 1 ч.л.

Мёд - 1 ч.л.(в случае аллергии, не добавлять).⠀

Масляный витамин Е - 10 капель.

Сметана - 1 ч. л.



Рисовую муку запарить кипятком (на 1 ч.л. муки, 1 ст.л. горячей воды), дать настояться и остыть, к остывшей муке добавить остальные компоненты, перемешать до однородного состояния.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Маску нанести на всё лицо, зону вокруг глаз, выдержать 20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата на кожу нанести любимый уходовый крем. Результат виден уже с первого применения.



Применение: 2 раза в неделю.

Курс: 10 процедур.



Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась личными лайфхаками по уходу за кожей.