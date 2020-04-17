Експерти розповіли, який продукт є найкращим імуномодулятором

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Цим продуктом також можна прикрасити святковий стіл

Червона ікра – символ святкового столу. Делікатес став більш доступним, тож поласувати бутербродами чи млинцями з ікрою можна усією родиною. Та не всі знають, що вживання ікри – це не лише смачно, а ще й корисно. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти розповіли, чим корисна червона ікра для організму, в якій кількості її слід вживати, та для кого цей делікатес суворо заборонений.

Навесні, в період ослаблення імунітету, такий продукт, як червона ікра, дуже доречний у нашому раціоні – впевнені лікарі.

«Якщо нам підходить ця ікра і ми її починаємо їсти – це найкращий імуномодулятор для людського організму. Тому що в ній зібрані всі амінокислоти, а ми повинні розуміти, що ми, люди, без амінокислот жити не зможемо», – поділилася дієтолог Людмила Гончарова в ефірі каналу «Україна».

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Спеціалісти пояснюють – червона ікра на 30% складається з білка, отож продукт поживний, легко засвоюється та зміцнює імунітет. Нині, на весні, а тим більше під час карантину – це дуже важливо. А ще ікра може стати частиною дієти – розповідають фахівці.

«У червоній ікрі взагалі немає вуглеводів. За своїм білковим складом вона не поступається м’ясу – це може стати у пригоді людям, які мають зайву вагу. Зараз дуже популярні низьковуглеводні дієти, наприклад, дієта Аткінса або дієта Дюкана», – розповів лікар-гастроентеролог Вадим Шипулін.

Натомість обмежитись від вживання ікри фахівці радять дітям до 4 років та людям із захворюванням нирок чи серцево-судинної системи.

«Якщо нічого не турбує, ви в принципі чудово себе почуваєте і не має запальних процесів травної системи, тоді рекомендована доза вживання ікри – приблизно 1-2 десертні ложечки або столова ложечка на день», – зазначила лікар-ендокринолог, дієтолог Галина Незговорова в програмі «Ранок з Україною».

Тож для гарного самопочуття святковий стіл на Великдень варто урізноманітнити і не обов’язково салатами з майонезом. Окрім традиційних крашанок та паски, фахівці радять не забути про зелень, овочі та морепродукти, і тоді застілля буде лише на користь.