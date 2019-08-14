Як розвинути в собі жіночність: поради відомої співачки

Відома українська співачка Анна Сєдокова з задоволенням ділиться в мережі корисними порадами та секретами, в основному для дівчат - приміром, б'юті лайфхаками або ж збірками цікавих ідей. На цей раз вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, як стати більш жіночною і привабливою.

"Світ занадто багато чого вимагає від дівчат. Нам потрібно і ростити дітей, і встигати робити справи по дому, бути успішною Girl Boss, готувати смачні млинці на сніданок, вигулювати собак і чудово виглядати. Як у цьому вирі не забути про останній пункт і залишатися жіночною, м'якою і бажаною? Про це ми з вами і поговоримо. Отже. Тема: як розвинути в собі жіночність", - зазначила Анна.

Далі вона дала конкретні і корисні поради.

Почніть з зовнішніх проявів:

підбирайте одяг з м'яких, приємних тканин. У них до вас так і хочеться торкатися;

Ілюстративне фото: (pexels.com)

навчіться розділяти роботу і дім. Прибирайте тон начальника в неробочій обстановці, говоріть м'яко і лагідно. Є один прийом: на видиху говорите, так мова буде чуттєвою і сексуальною;

стежте за змінами в обличчі. Наші куточки губ, як правило, завжди опущені, помічайте це і піднімайте їх в легку посмішку;

Ілюстративне фото: (pexels.com)

слідкуйте за поставою;

рухайтеся з легкістю, ніби ви летите, але не підстрибуйте, під час ходьби;

не ховайте емоції і більше посміхайтеся;

Ілюстративне фото: (pexels.com)

доглядайте за тілом. Дівчатка, давайте визнаємо, що приємний лосьйон для тіла і красива нижня білизна додає тисячі до впевненості в собі;

використовуйте вправу, щоб полюбити себе: підійдіть до дзеркала і повторіть три рази вголос, дивлячись в очі, - "я люблю тебе і буду любити завжди". Вам незручно? Ви ніяковієте? Це нормально. Продовжуйте говорити і вірте в це;

Ілюстративне фото: (pexels.com)

не соромтеся бути красивою. Це, можливо, найголовніше - не придушувати свою жіночність, а нафарбуватися трохи яскравіше, ніж зазвичай, без страху, що вас не зрозуміють, змінити зручні штани на сукню, коли наступного разу підете на прогулянку. Пам'ятайте, що ви прекрасні.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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