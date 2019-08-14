Як розвинути в собі жіночність: поради відомої співачки

Анна Сєдокова дала корисні поради дівчатам
Відома українська співачка Анна Сєдокова з задоволенням ділиться в мережі корисними порадами та секретами, в основному для дівчат - приміром, б'юті лайфхаками або ж збірками цікавих ідей. На цей раз вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, як стати більш жіночною і привабливою.
"Світ занадто багато чого вимагає від дівчат. Нам потрібно і ростити дітей, і встигати робити справи по дому, бути успішною Girl Boss, готувати смачні млинці на сніданок, вигулювати собак і чудово виглядати. Як у цьому вирі не забути про останній пункт і залишатися жіночною, м'якою і бажаною? Про це ми з вами і поговоримо. Отже. Тема: як розвинути в собі жіночність", - зазначила Анна.
Далі вона дала конкретні і корисні поради.
Почніть з зовнішніх проявів:
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
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