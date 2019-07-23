Топ-10 ідей, як провести день на самоті з користю

Ілюстративне фото (pexels.com)

Співачка Анна Сєдокова склала свій список цікавих занять

Співачка Анна Седокова зізналася на своїй сторінці в Instagram, що відкрила в собі пристрасть складати списки справ, різноманітні чек-листи, якими хоче ділитися з підписниками.

"І коли поруч друзі або твій чоловік, то придумати заняття набагато простіше, а що, якщо всі поїхали у відпустку, а другої половинки немає? Без паніки. Це не страшно. Тим більше, що я придумала цілих десять занять, як провести день на самоті з користю", - зазначила артистка.

Отже, топ-10 ідей цікавих справ наодинці від Сєдокової:



1. Розберіть шафу, віднесіть в ремонт взуття чи одяг. Організуйте свій гардероб. В інтернеті є багато корисних статей по темі.



2. Підіть у лазню або сауну. Не обов'язково робити це з компанією. Наодинці з собою ви зможете більше розслабитися.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Рушайте в подорож в найближче місто . Уявіть себе туристом, подивіться головні визначні пам'ятки, та й просто змініть звичну обстановку.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

4. Подивіться старі фільми. Є режисери, фільми яких стали культовими. Зверніть увагу на Девіда Лінча або Стенлі Кубрика.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

5. Складіть свої списки. Впевнена, у телефоні є купа скрінів пісень, книг і фільмів, які ми часто робимо. Пора організувати їх в окремі списки і заодно розчистити місце в телефоні.



6. Зробіть перестановку в кімнаті по феншуй.



7. Складіть дошку своїх бажань з вирізок журналу, в Pinterest або на сайті (наприклад MyWishBoard).



8. Почніть вести свій блог. Між іншим, багато книг народилися з простих блогів, наприклад "30 шикарних днів" Фіони Ферріс.



Ілюстративне фото: (pexels.com)

9. Роздрукуйте фотографії і створіть свій альбом кращих спогадів з підписами і вклейками для квитків на фільми, концерти, літаки, валентинок. Скрапбукінг - це здорово. А якщо у вас талант, то це ще й ідея для стартапу!



Ілюстративне фото: (pexels.com)

10. Влаштуйте концерт перед дзеркалом. Включи улюблену музику голосніше і танцюй, адже ніхто не бачить. Насолоджуйся життям, адже воно прекрасне. І ти прекрасна!

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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