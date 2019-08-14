Как развить в себе женственность: советы известной певицы

Известная украинская певица Анна Седокова с удовольствием делится в сети полезными советами и секретами, в основном для девушек - к примеру, бьюти лайфхаками или же подборками интересных идей. На этот раз она рассказала на своей страничке в Instagram, как стать более женственной и привлекательной.

"Мир слишком многого требует от девушек. Нам нужно и растить детей, и успевать делать дела по дому, быть успешной Girl Boss, готовить вкусные блинчики на завтрак, выгуливать собак и великолепно выглядеть. Как в этом круговороте не забыть про последний пункт и оставаться женственной, мягкой и желанной? Об этом мы с вами и поговорим. Итак. Тема: как развить в себе женственность", - отметила Анна.

Далее она дала конкретные и полезные советы.

Начните с внешних проявлений:

подбирайте одежду из мягких, приятных тканей. В них к вам так и хочется прикасаться;

Иллюстративное фото: (pexels.com)

научитесь разделять работу и дом. Убирайте тон начальника в нерабочей обстановке, говорите мягко и ласково. Есть один прием: говорите на выдохе, так речь будет чувственной и сексуальной;

следите за изменениями в лице. Наши уголки губ, как правило, всегда опущены, замечайте это и приподнимайте их в легкую улыбку;

Иллюстративное фото: (pexels.com)

следите за осанкой;

двигайтесь с лёгкостью, будто вы летите, но не подпрыгивайте, во время ходьбы;

не прячьте эмоции и больше улыбайтесь;

Иллюстративное фото: (pexels.com)

ухаживайте за телом. Девочки, давайте признаем, что приятный лосьон для тела и красивое нижнее белье прибавляет тысячи к уверенности в себе;

используйте упражнение, чтобы полюбить себя: подойдите к зеркалу и повторите три раза вслух, глядя в свои глаза, - "я люблю тебя и буду любить всегда". Вам неудобно? Вы смущаетесь? Это нормально. Продолжайте говорить и верьте в это;

Иллюстративное фото: (pexels.com)

не стесняйтесь быть красивой. Это, возможно, самое главное - не подавлять свою женственность, а накраситься чуть ярче, чем обычно, без страха, что вас не поймут, сменить удобные брюки на платье, когда в следующий раз отправитесь на прогулку. Помните, что вы прекрасны.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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