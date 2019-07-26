Топ-8 цікавих ідей для спільного вікенду

Ілюстративне фото (pexels.com)

Анна Сєдокова запропонувала варіанти дозвілля для пар

Відома співачка Анна Сєдокова продовжує ділитися секретами краси і іншими корисними ідеями та порадами на своїй сторінці в Instagram. Напередодні майбутніх вихідних вона опублікувала список цікавих ідей, чим пара може зайнятися разом під час довгоочікуваного вікенду.

Артистка впевнена, що відпочивати теж потрібно правильно і ненудно.

"Зазвичай до кінця тижня я придумую для вас ідеї вихідних, адже валятися цілий день перед телевізором, навіть якщо удвох, не найправильніше рішення, так ви не відпочинете. До того ж, це останні липневі вихідні, давайте наповнимо їх романтикою? Проведіть ці дні зі своїми коханими, і ось, чим можна зайнятися", - зазначила співачка.



Якщо хочеться романтики:

запаліть свічки, розлийте по келихам вино, зробіть легку і красиву вечерю, включіть музику саксофона і розмовляйте про все на світі (можна пограти в фанти або згадати статтю "36 питань, після яких він закохається в тебе")

Ілюстративне фото: (pexels.com)

влаштуйте СПА для двох. Прийміть ароматну ванну з піною, а після можна зробити один одному масаж маслом і...ну, продовжувати не має сенсу, я думаю

рушайте на спільний шопінг. Може, ви навіть купите однакові речі, щоб виглядати разом гармонійніше

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Якщо хочеться активного відпочинку:

пройдіть квест. Нові враження, адреналін, що може бути краще?

запишіться на урок бальних танців. Це просто сексуально

Ілюстративне фото: (pexels.com)

вирушайте на пікнік на велосипедах, а ще можна взяти з собою ноутбук, щоб подивитися цікавий фільм

Ілюстративне фото: (pexels.com)

стрибніть з парашутом

складіть карту пам'яток міста і пройдіть її, як туристи, паралельно вивчаючи історію

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Нагадаємо, раніше Анна Седокова публікувала топ-10 ідей, як провести день на самоті з користю.

Також Анна Седокова дала поради дівчатам, як сподобатися чоловікові.