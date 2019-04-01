Від світанку до заходу: що їдять на сніданок, обід і вечерю Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Статус герцогинь зобов'язує Меган Маркл і Кейт Міддлтон ретельно стежити за манерами, поведінкою, зовнішнім виглядом і навіть тим, що знаходиться на тарілці. Адже правильно складений раціон – перший крок на шляху до здоров'я, енергійності і красі. Розібратися з меню їм допомагали кращі дієтологи і фахівці з харчування. Чому б не перейняти парочку "королівських" секретів?

Меган Маркл

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл завжди обожнювала смачно поїсти і ні в чому собі не відмовляла, не раз зізнаючись у інтерв'ю, що не вітає ніякі дієти. Тим не менш, вона завжди дотримувалася балансу і робила наголос на здорові продукти. Хто не чув її знамените висловлювання про те, що йога, пара авокадо і пляж – головний секрет здоров'я і краси?

З тих пір, як вона стала герцогинею Сассекською, а особливо завагітніла, її раціон дещо змінився. Так, в ньому стало більше якісного білка. І якщо раніше вона могла дозволити собі раз на тиждень келих улюбленого вина і іноді – шкідливості на кшталт чіпсів, то зараз не дозволяє собі таких вольностей.

А що ж їсть Меган? Ранок вона починає в кращих традиціях зсж-послідовників – зі склянки теплої води з соком лимона. Сніданок вона не пропускає, вважаючи його одним з головних прийомів їжі. Герцогиня їсть вівсянку з фруктами або ж омлет з овочами. Ще одна опція – поживний зелений смузі з суперфудами. Також вона обожнює зелені соки і взагалі – велика кількість зелені в тарілці.

На обід найчастіше вибирає рибу або м'ясо зі свіжим салатом або запеченими овочами. Також вона любить високобілкові салати з квасолею або кіноа.

На вечерю йдуть стейк з лосося або телятини, а також овочі. Перекуси? Чому б і ні! Але тільки корисні: горіхи, сухофрукти або тости з авокадо.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Один з ключових принципів харчування герцогині Кембриджської – простота. Тому основа меню – сезонні овочі, фрукти і ягоди. Ніяких складних інгредієнтів, соусів і вже тим більше тістечок. Ну, може, інколи. А звичайний день вона починає зі смузі, головні компоненти якого: спіруліна, лохина і зелень.

На обід вона, як і Меган, їсть нежирне м'ясо з овочами. А на вечерю частенько вибирає щось овочеве. До числа улюблених страв Кейт Міддлтон також відносяться каррі, севіче (страва з риби або морепродуктів), табуле (салат з кускусу або булгуру з овочами і травами), з десертів – тоффі-пудинг.

До речі, вона давно відмовилася від звичайного молока на користь рослинного. Так як вона звикла до певного режиму, їй не складно тримати себе у формі. Але якщо все ж герцогиня відчуває, що набрала зайве, то може провести день на сироїдінні, яким, до речі, свого часу захоплювалася. А які слабкості може собі дозволити дружина принца Вільяма? Келих вина, суші і шоколадний мус.

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