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Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл

Lite » Мода 14.03.2019 - 18:22
Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл
Меган Маркл (колаж: LITE)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Згадуємо найкращі світські виходи герцогині Сассекської за останній час

З тих пір, як Меган Маркл стала герцогинею Сассекською, офіційні візити і світські прийоми стали постійною частиною її життя, а за кожним її кроком пильно стежить весь світ. І треба віддати їй належне: вона швидко влилася в такий ритм, гідно представляючи королівську сім'ю. А постійне порівняння з Кейт Міддлтон ніяк їй не шкодить: вона навчилася не гірше визнаної британської ікони стилю підносити той чи інший образ.

До речі, на активну участь у світському житті Меган не вплинула і її вагітність. Разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі вона весь цей час регулярно подорожувала, завдавала офіційні візити і відвідувала різні заходи. Але зараз, перебуваючи на 8-му місяці, вона вирішила присвятити час собі і майбутньій дитині. Так, днями в мережі з'явилася новина, яку підтвердив і Букінгемський палац: до появи малюка на світ Меган не буде з'являтися на офіційних заходах. А значить, нові її образи ми побачимо не раніше, ніж наприкінці квітня. Саме час згадати найстильніші виходи Меган за період вагітності.

№1 Меган Маркл в червоній сукні Valentino

Меган Маркл

Меган Маркл в червоній сукні Valentino

Чудова Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Незабаром після гучної вечірки baby shower Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в Марокко, де провели низку офіційних зустрічей. На першу з них 37-річна Меган пішла в розкішній сукні Valentino 2013 року, в якій добре все: вільний крій, оригінальний дизайн і яскраво-червоний відтінок, який так до лиця герцогині. До того ж вона зуміла його відмінно обіграти за допомогою бежевих човників, що візуально подовжують ноги, і того ж відтінку клатча з рукавичками.

№2 Меган в сукні Carolina Herrera

Меган в сукні Carolina Herrera

Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл

Яскраві принц Гаррі і Меган Маркл в Марокко (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Не можна не відзначити ще один яскравий і жіночний наряд Меган, який вона приміряла під час того візиту в Марокко. На зустріч з королем Мухаммедом, його сестрами і принцем Мулай Хасаном вона вирушила в розкішному довгому блакитному платті Carolina Herrera з рослинним орнаментом. До якого підібрала бежевий колір клатч. Вийшло ніжно і ненав'язливо.

№3 Меган Маркл в короткій сукні Reiss

Меган Маркл

Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

8 березня Меган взяла участь у дискусії на тему Міжнародного жіночого дня та прав жінок, яка відбулася в Королівському коледжі Лондона. Для такої події вона підібрала дуже сміливий наряд: чорно-біле коротке плаття з горлом від британського бренду Reiss, чорний піджак Alexander McQueen, маленький клатч, декорований ланцюжком, від Stella McCartney і човники Manolo Blahnik. Вийшло, тим не менш, нетривіально і дуже стильно.

№4 Герцогиня Сассекська в сукні Erdem

Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл

Взяти на замітку: топ-4 найстильніших виходи вагітної Меган Маркл

Вагітна Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

11 березня, в День Співдружності націй (Commonwealth Day), герцог і герцогиня Сассекські вирушили в Канадський будинок, щоб поспілкуватися з канадцями, які проживають на території Англії. Всім присутнім на цій зустрічі вона напевно запам'яталася не тільки масою позитивних емоцій, але і по-весняному свіжим чином Маркл. Для виходу вона вибрала довге пальто з осінньо-зимової колекції Erdem з чорними паєтками і сукню такого ж відтінку. Доповнили образ чорний з золотою фурнітурою клатч Givenchy і туфлі на високій шпильці від Aquazzura.

Яскравий вихід: Меган Маркл, Кейт Міддлтон і Єлизавета II в стильних нарядах на службі у Вестмінстерському абатстві Лікарі вже напоготові: Меган Маркл може народити раніше строку
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