Від масажу до макіяжу: всі секрети краси Меган Маркл

Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Що робить герцогиня Сассекська, щоб виглядати так розкішно

Колишня актриса, а тепер дружина принца Гаррі, Меган Маркл як ніхто інший знає, що таке популярність і до чого вона зобов'язує. Стиль, фігура, макіяж і інші складові образу дівчини піддаються пильному вивченню. А значить, помилитися з фасоном сукні, відтінком помади або з'явитися на людях з втомленим виглядом не можна. Але, схоже, герцогині Сассекській легко дається ця роль. І якщо зі смаком дружини принца Гаррі все більш-менш зрозуміло: якщо не вона сама, то стиліст напевно підбере їй самий кращий варіант вбрання для виходу. То питання, як у свої 37 років їй вдається виглядати настільки свіжою і сяючою, не перестає хвилювати шанувальників по всьому світу. Розбираємося.

Б'юті-процедури

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Питання догляду за шкірою від Меган Маркл представники ЗМІ почали вивчати вже давно, ще до того, як вона стала дружиною принца Гаррі. І перше, що вдалося з'ясувати: дівчина регулярно робить гімнастику для обличчя, яка відповідає за пружність м'язів, а значить – ідеальний овал і чітко окреслені вилиці. Також вона любить скульптуруючий масаж, який виконується з внутрішнього боку щік.

Пізніше свої секрети видала і косметолог Меган – Нікола Джосс. Так, вона розповіла, що крім професійних процедур, використовує прості, але дієві методи. І один з головних ритуалів, який дає видимий результат – домашні маски з такими інгредієнтами, як кокосове масло, куркума, вівсяні пластівці і мед. З косметики професійного догладу Меган не обходиться без зволожуючого крему, бальзаму для губ і пілінгів з кислотами.

Що стосується догляду за тілом, то вона велика шанувальниця натуральних олій, які регулярно наносити на шкіру в якості профілактики розтяжок, а також масажу. А на період вагітності записалася на курс голковколювання – це допомагає зняти стрес і поліпшити приплив крові до матки.

Макіяж



Маркл не любителька "важкого" макіяжу (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Що стосується макіяжу, то Меган – прихильниця легкого природного мейк-апа і не любить перевантажувати шкіру великою кількістю продуктів (згадайте хоча б її легкий весільний образ!). Герцогиня легко обходиться мінімумом: коректор, коричнева гама тіней для повік, туш та рум'яна. До речі, вона завжди використовує щипці для завивки вій. На користь натуральності говорить і її любов до своїх веснянок: дівчина не тільки не приховує, але і не проти підкреслити, визнавалася її візажистка Лідія Ф. Селлерс. Є у Меган і невеликі експрес-секрети. Наприклад, якщо потрібно терміново освіжити погляд, вона наноситьт трохи сяючих тіней абохайлайтера на внутрішній куточок очей.

Режим

Чудова Меган Маркл (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Витоки краси все ж варто шукати всередині, вважає зірка. Вона не раз зізнавалася, що перше правило пружної шкіри і бадьорості для неї – багато води, зелень, свіжі фрукти і овочі. Ранок вона обожнює починати з антиоксидантного смузі з масою суперфудов: насіння чіа, ягоди годжі, сік асаї, мигдальне молоко... Але слабкості собі теж дозволяє. Наприклад, картоплю фрі або келих червоного вина. Підтримувати тонус і пружність тіла їй допомагають регулярні фізичні навантаження. Улюблені у герцогині – пілатес і йога, якою мама – професійний інструктор – навчала герцогиню з 7 років, а ще біг – особлива форма медитації для неї. До речі, останні вона також включає в свій щоденний розпорядок дня.

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