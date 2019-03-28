Розкіш та й годі: топ-5 найдорожчих нарядів Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекська не відмовляє собі у дорогих задоволеннях

З тих пір як актриса Меган Маркл стала герцогинею Сассекською і дружиною принца Гаррі, вона приміряла масу нарядів – від стильних брючних костюмів до розкішних вечірніх туалетів. Багато з них були відносно бюджетними як для особи її статусу (наприклад, речі від & Other Stories). Але були й такі, що змусили британську громадськість обуритися марнотратством тепер вже визнаної ікони стилю. За деякими підрахунками, за минулий рік Меган витратила на свої наряди в 6 разів більше, ніж її найближча конкурентка по стильним виходів – Кейт Міддлтон. Остання, до речі, славиться тим, що не проти приміряти Zara і ніколи не соромилася з'явитися на людях в тому ж вбранні або капелюшку, в яких блищала років так 5 назад.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Треба відзначити, що і до доленосної зустрічі з принцом Меган любила причепуритися і продемонструвати розкішну форму за допомогою не менш розкішних речей. Але ставши дружиною принца, вона зажила по-королівськи, ні в чому собі не відмовляючи. Givenchy, Chanel, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Dior, Valentino – ці та інші імениті бренди зайняли чільне місце в її гардеробі. Цікаво, що вагітність не змусила Меган пригальмувати, навіть навпаки – за цей період, за підрахунками журналістів, вона приміряла близько 75 нарядів загальною вартістю $675 тис. Ще одна велика стаття витрат – прикраси. Так, часом сам наряд коштував менше, ніж аксесуари. Наприклад, кільце вартістю $98 420, яким вона доповнила біле плаття в підлогу під час офіційного візиту в Тонга.

Як би там не було, ми не збираємося судити Меган за любов до розкоші і казкових нарядів. Краще помилуємося ще раз найдорожчими виходами герцогині – від перших днів її життя з принцом і до сьогодні.

Плаття Ralph & Russo для зйомки на честь заручин, близько $70 000

Вже з цього вибору Меган можна було судити про її любов до розкоші. На честь заручин принца Гаррі і Меган Кенсінгтонський палац випустив спеціальні портрети майбутнього подружжя. І на одній з них Меган блищить в розкішній напівпрозорій сукні з вишивкою з кутюрної колекції Ralph & Russo. Як стверджує Daily Mail, воно коштує більше $70 000.

Весільна сукня Givenchy, близько $400 000

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Розкішне плаття Меган Маркл, створене для неї легендарним будинком Givenchy, свого часу наробила багато шуму. І не тільки завдяки ціні і безсумнівній красі. Воно припало до смаку далеко не всім модним критикам: багато хто вважав, що воно не в пору герцогині і сидить далеко не ідеально. Цікаво, що весільний костюм принца обійшовся всього в $10 000.



Сукня Givenchy для візиту в графство Чешир, близько $18 000

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Перший офіційний вихід Меган Маркл світ став дійсно знаковим – герцогиня супроводжувала Єлизавету II в поїздці в графство Чешир. І показала себе з найкращої сторони: манери, жести, зовнішній вигляд – все просто бездоганно. А світло-бежеву сукню з закритими плечима і тонким чорним ременем на талії і зовсім дало основи вважати, що Меган явно обійде свою головну конкурентку за стилем – Кейт Міддлтон.

Сукня Oscar de la Renta для поїздки в Сідней, близько $ 13 000

Меган Маркл і принц Гаррі в Сіднеї (фото: Getty Images)

У цій розкішній сукні з пишною спідницею, прикрашеному хитромудрим орнаментом з чорних птахів, герцогиня з'явилася в минулому році в Сіднеї – на врученні нагород Австралійського географічного товариства. Їй випала честь вручати статуетку молодій захисниці природи Софії Скарпаріс. Але зіркою вечора все одно стала Маркл, і не дивно.

Сукня Dior для візиту до Марокко, близько $118 000

Сукня від Dior (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Розкішне довге нюдове плаття незвичайного крою від Dior, зшите на замовлення – ще один "рекордсмен". У ньому герцогиня з'явилася на офіційному прийомі в Марокко. Цікаво, що в цій же поїздці Маркл з'явилася в ще одному нескромно дорогому вбранні.

Сукня від Carolina Herrera (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Йдеться про блакитну сукню Carolina Herrera вартістю близько $3000. Здавалося б, не так і багато. Але ось разом з супутніми аксесуарами: туфлями Gianvito Rossi (близько $670), клатчем Dior (близько $1 827), сережками (близько $16 000) і кільцем вартістю приблизно $5 928, сума вийшла понад $27 000. Що робить цей вихід одним з найдорожчих.

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