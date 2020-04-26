Простий шлях до здоров'я і краси: детокс-ранок з використанням олії

Процедура полоскання рота олією допоможе позбутися від токсинів і поліпшити здоров'я
Традиція полоскання рота олією народилася в Індії. Згідно аюрведи, всі бактерії і токсини організму концентруються в роті, і полоскання маслом виводить їх з організму. Полоскати рот олією – звичайна процедура для багатьох адептів ЗСЖ. Зірки Голлівуду давно освоїли цю навичку, а фахівці написали сотні статей про олію. Б'юті-блогер Марина, яка раніше розповіла про порятунок для сухого волосся на Instagram-сторінці "Домашній косметолог" поділилася простим рецептом детокс-ранку з використанням олії.
Аюрведа – багатовікова народна медицина, яка використовує силу природи для оздоровлення організму. У рослинних олій, за зауваженням аюрведичних лікарів, незрівнянний потенціал.
Токсини є жиророзчинною субстанцією і, відповідно, володіють здатністю розчинятися в жирі. Таким чином, масло витягає токсини і шкідливі бактерії з ротової порожнини, покращуючи здоров'я не тільки наших зубів і ясен, але і всього організму.
⠀
ЗАСТОСУВАННЯ:
⠀
1 ч. л. кунжутної або кокосової олії холодного віджиму.
Візьміть 1 чайну ложку олії вранці натщесерце і полощіть рот близько 15-20 хвилин. З незвички процедура може здатися не зовсім приємною, тому почати можна з декількох хвилин і довести до 20 хвилин за 2-3 тижні.
Полощіть ретельно, рухаючи щелепами, як при жуванні. В кінці процедури олію необхідно виплюнути! (ні в якому разі не проковтуйте олію, т. к. на момент випльовування вона містить токсини і шлаки).⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
По завершенню процедури прополощіть рот теплою підсоленою водою, почистіть зуби.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
Нагадаємо, співачка Настя Каменських поділилася дієвими секретами краси.