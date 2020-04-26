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Простой путь к здоровью и красоте: детокс-утро с использованием масла

Lite » Красота 26.04.2020 - 08:37
Простой путь к здоровью и красоте: детокс-утро с использованием масла
Иллюстративное фото (pexels.com)

Процедура полоскания рта маслом поможет избавиться от токсинов и улучшить здоровье

Традиция полоскания рта маслом родилась в Индии. Согласно аюрведе, все бактерии и токсины организма концентрируются во рту, и полоскание маслом выводит их из организма. Полоскать рот маслом – обычная процедура для многих адептов ЗОЖ. Звезды Голливуда давно освоили этот навык, а специалисты написали сотни статей о масле. Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась простым рецептом детокс-утра с использованием масла.

Аюрведа – многовековая народная медицина, которая использует силу природы для оздоровления организма. У растительных масел, по замечанию аюрведических лекарей, несравненный потенциал.

Токсины являются жирорастворимой субстанцией и, соответственно, обладают способностью растворяться в жире. Таким образом, масло вытягивает токсины и вредные бактерии из ротовой полости, улучшая здоровье не только наших зубов и десен, но и всего организма.


ПРИМЕНЕНИЕ:

1 ч.л. кунжутного или кокосового масла холодного отжима.

Возьмите 1 чайную ложку масла утром натощак и полощите рот около 15-20 минут. С непривычки процедура может показаться не совсем приятной, поэтому начать можно с нескольких минут и довести до 20 минут за 2-3 недели.
Полощите тщательно, двигая челюстью, как при жевании. В конце процедуры масло необходимо выплюнуть! (ни в коем случае не проглатывайте масло, т.к. на момент выплевывания оно содержит токсины и шлаки).⠀

Простой путь к здоровью и красоте: детокс-утро с использованием масла
Иллюстративное фото (pexels.com)

По завершению процедуры прополощите рот теплой подсоленной водой, почистите зубы.

  • Данный метод укрепляет здоровье полости рта.
  • Способен справиться с экземой, акне и другими заболеваниями кожи.
  • Помогает противостоять бронхиту, гаймориту, бессоннице, головным болям и мигрени.
  • Прекрасная профилактика тромбозов и артритов.
  • Повышает метоболизм, выводит шлаки и улучшает общее состояние здоровья!

Простой путь к здоровью и красоте: детокс-утро с использованием маслаИллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась действенными секретами красоты.

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