Навчила ще моя бабуся: Каменських поділилася дієвими секретами краси

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя поділилася секретами домашнього догляду

Настя Каменських не втомлюється буквально щодня ділиться з фоловерами своїм життєвим досвідом в абсолютно різних напрямках: від секретів краси до відносин з близькими. Під час карантину Каменських вирішила підбадьорити шанувальників і зайняти їх чимось корисним. У зв'язку з чим запустила мотиваційний онлайн-курс "Життя в стилі NK". Кожен день Настя ділиться своїм досвідом, а також дає завдання шанувальникам. Сьогодні, 24 квітня співачка розповіла про секрети краси. Каменських розкрила секрет від своєї бабусі, розповіла, як доглядає за шкірою і розслабляється.

Зазначимо, що кожен день тижня Настя "відзначає" певною кольоровою гамою. Приміром, п'ятниці проходить під енергетикою рожевого відтінку, який символізує красу і жіночність. Тому новий пост Настя присвячує своїм жіночим секретам.

"Для мене зовнішня краса - це в першу чергу, доглянуте волосся, чиста і рівна шкіра, одяг і розслабленість", — зазначає співачка.

Далі Настя докладно проходиться по кожному з пунктів.

№1 Гардероб

Щоб упорядкувати своє життя, почніть з порядку в шафі. Переберіть свій одяг. Станьте для себе ж стильним критиком і безжально позбавтеся від того, що вже дуже давно не носите. Віддайте ці речі на переробку або благодійність. Не залишайте на "буду вдома носити". Дівчатка, вдома теж потрібно бути красивою. Або займіться творчістю і переробіть якусь річ, щоб це було стильно.

Далі подумайте, як будете поєднувати речі, які залишаєте в гардеробі. Приміряйте, експериментуйте, фотографуйте і створюйте свої лукбуки. Потім буде легше вирішити, що надіти.

№2 Волосся

Зараз про це кажуть і лікарі, а мене цьому навчила ще моя бабуся! Проводите щіткою по волоссю 100 разів в день. Робіть це повільно і обережно. Не дозволяйте волосся сильно заплутуватися - від цього волосся швидше пошкоджуються.

За годину до миття масажуйте шкіру голови 15 хвилин. Це збільшує приплив крові до цибулин і стимулює ріст волосся. А ще це такий релакс. І мийте гребінець як можна частіше. Вона завжди повинна бути чистою.

№3 Шкіра

Влаштуйте собі спа-день вдома. Зробіть домашні маски. Приділіть цьому цілий день. Щодня робіть легкий масаж обличчя пальцями або спеціальним роликом. Це не тільки зменшує зморшки, прибирає набряки, але ще й робить рівний тон обличчя і чіткий овал.

№4 Розслаблення

Знайдіть те, що приносить вам задоволення і розслаблення. Ванна з піною, фільм, книга, медитація - що завгодно. Пам'ятайте, що розслаблення - це ключ до щастя.

“Дівчата, я сподіваюся, що була вам корисна. Давайте з вами теж посекретничаем - діліться в коментарях своїми жіночими штучками. І не забувайте, як і в минулі дні, ми сповнюємося рожевим кольором - одягаємо рожеву кофтинку, дивимося на рожевий колір) Сьогодні повністю наш день", — підсумувала Настя.

Нагадаємо, раніше Каменських в піжамі і без макіяжу зворушила визнанням. Співачка розповіла про значення своєї улюбленої ланцюжка!