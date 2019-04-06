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Три в одному: Аніта Луценко показала ефективну вправа для преса і сідниць

Lite » Краса 06.04.2019 - 15:59
Три в одному: Аніта Луценко показала ефективну вправа для преса і сідниць
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер записала на відео тренування "три в одному"

Професійний фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко залюбки ділиться з підписниками видеотренуваннями, що допомагають створити идеальні рельєфи до літа і привести в порядок фігуру. Так, на сторінці в Instagram на розмістила ролик з вправою, що допомагає створити ідеальний прес, підтягнути сідниці і сприяє розтяжці.

Сама ж спортсменка і коуч назвала цей комплекс "три в одному" і дала коротку інструкцію по його виконанню.

"Три в одному:
1. Попа
2. Прес
3. Розтяжка
На кожну ногу по 15 повторень, 3 підходи", - підписала відео вона.

Також у коментарях одна з підписниць тренера попросила її порекомендувати вправу для рук і грудей. Аніта відповіла лаконічно: "Віджимання".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Anita Lutsenko (@anitasporty)

Раніше Луценко публікувала вправу, що допоможе "прибрати боки", а також  підтягнути сідниці і зміцнити м'язи ніг.

"Розминка: всі рухи, що згадайте. Вправа для ніг і сідниць, також підуть у даль боки. 20 разів (чергуємо права та ліва нога. 3-4 підходу). Важливо: не прогинати поперек і не вивалювати живіт!" -  проінструктувала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Anita Lutsenko (@anitasporty)

Нагадаємо, що Аніта Луценко дала поради, як зробити живіт плоским. Вона зазначила, що в даному питанні важливий комплексний підхід.

До речі, Аніта Луценко назвала важливий нюанс в процесі схуднення, який допоможе не опускати руки, якщо зайві кіло йдуть повільно.

До слова, Аніта Луценко назвала топ кращих здорових сніданків.

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