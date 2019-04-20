Худнемо до літа: топ-5 вправ для плоского животика

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Вже через два тижні ви побачите результат своїх зусиль

Перемогти жир в області живота непросто. Він скупчується в черевній порожнині, покриває внутрішні органи, їх здавлює. Це призводить до задишки, посиленого серцебиття, нестачі кисню в крові. Тому міцний, підтягнутий прес – це не тільки краса і сексуальність, а, насамперед, турбота про своє здоров'я, зазначила експерт по схудненню і дієтолог Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram.

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Спеціаліст поділилася відео з ефективними вправами для рельєфного живота, а також детально розписала, як їх слід виконувати.

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"Виконуйте їх через день і вже через 2 тижні побачите результат. Важливо: під час тренування тримаємо м'язи преса весь час в максимальній напрузі", - написала Медушкина.

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Відео: (instagram.com/katya_medushkina)

Вправа №1

Лежачи на боці, фіксуємо руку на лікті або відводимо її вперед. Друга рука за головою, лікоть відведений в сторону. Підтягуємо ноги і корпус один до одного, повертаємо в початкове положення.

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Вправа №2

Лягаємо на спину, ноги згинаємо в колінах під прямим кутом. Руки на потилиці, але НЕ ТЯГНУТЬ її вгору. Лікті розведені в сторони, поперек щільно притиснутий до килимка. Відриваючи плечі, піднімаємо їх вгору з амплітудою до 20 градусів.

ВАЖЛИВО! Шия і голова НЕ беруть участі у виконанні цієї вправи.

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Вправа №3

Лежимо на спині, долоні під сідницями. Ноги згинаємо в колінах, схрещуємо щиколотки. Виштовхуємо таз на себе і вгору. Вниз таз не кидаємо, а опускаємо під контролем м'язів низу живота.

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Вправа №4

Для початківців: упор на руках. Тягнемо коліно всередину по діагоналі, повертаємо в початкове положення.

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Для просунутих: виводимо коліно по діагоналі – випрямляти ногу. Повертаємо ногу у вихідне положення.

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Вправа №5

Лягаємо на спину. Піднімаємо ноги на 90 градусів, одночасно відриваємо плечі і торкаємося руками гомілок. Опускаємося на килимок, руки в сторони.

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Виконуємо кожну вправу в 3 підходи по 15-20 разів.



Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

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