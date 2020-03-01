Чи допомагає вода схуднути: чесне зізнання дієтолога

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Фахівці відводять воді ключову роль при нормалізації маси тіла

Ми вже говорили про водний баланс в статті про топ-6 ключових помилок людей,що худнуть, коли фахівець з харчування розповіла, які важливі фактори не враховують під час дієти або переходячи на правильне харчування. На цей раз консультант-дієтолог Евеліна Авраменко уточнила чи так важлива вода при схудненні або необхідність випивати 2 літри в день — це всього лише міф.

1. Вода збільшує витрату калорій

Досить випити 500 мл (близько двох склянок води — і вже через 10 хвилин швидкість метаболізму зросте на 30%, причому ефект триватиме не менше години. Якщо в добу ви випиваєте 2 літри, це буде рівносильно втраті приблизно 100 кілокалорій. Приблизно стільки ви втратили би, якщо б півгодини плавали в спокійному темпі, 40 хвилин гуляли або трохи більше півгодини мили підлоги.

Врахуйте: якщо при цьому ви п'єте холодну воду, витрата калорій буде ще більше, оскільки організму доводиться витрачати енергію на нагрівання вологи, що надійшла до температури тіла.

Фото: (unsplash.com)

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2. Вода зменшує споживання калорій. Якщо ви втамовує спрагу водою, значить, ви не втамовує її іншими напоями, які можуть бути набагато більш калорійні: лимонадом, колою, солодким чаєм, соками, морсами, молоком. Здається дрібницею, але насправді зниження калорійності досить суттєво: в середньому, як показують дослідження, любитель води споживає в добу майже на 200 кілокалорій менше, ніж той, хто не контролює, що саме п'є.



⠀Фото: (unsplash.com)



3. Вода зменшує апетит і кількість жирових відкладень. Щоб довести це, вчені відібрали 50 жінок з надмірною вагою і запропонували тим випивати по 500 мл (2 склянки) води тричі на день за півгодини до сніданку, обіду і вечері. Більш панянок ні в чому не обмежували. Експеримент довів, що теорія вірна.

Фото: (unsplash.com)

Крім того, дієтолог нещодавно озвучила список продуктів, які не можна поєднувати при схудненні.